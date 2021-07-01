Существует высокая вероятность распространения штамма коронавируса “Дельта” на Южном Кавказе.

Об этом Report сообщила старший специалист по чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин Смоллвуд.

По ее словам, штамм “дельта” быстро заменяет другие варианты коронавируса во всем регионе, в странах Западной Европы, в России и нескольких странах Центральной Европы: “И, вероятно, это также произойдёт в Центральной Азии, а также на Южном Кавказе”.

Эксперт отметила, что “в прошлом Азербайджан очень своевременно предпринимал меры по снижению числа случаев заражения коронавирусом в стране, и это необходимо продолжать”.

Она отметила важность продолжения вакцинации в стране от COVID-19, потому что, учитывая распространение штамма «дельта», несмотря на то, что вакцинация охватывает все большее число населения, все еще остаются люди, которые подвержены риску тяжелого течения COVID-19.