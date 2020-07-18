Дело-труба?

Очередная «четырехдневная война» между Арменией и Азербайджаном затихла, хотя ситуация остается напряженной, но уже сегодня можно говорить о первых результатах. Изначально нужно отметить, что данный конфликт, который разгорелся непосредственно на армяно-азербайджанской границе, был абсолютно бессмысленным в плане захвата Азербайджаном новых территорий, ибо в таком случае план Еревана по вовлечению в конфликт России удался бы. Но для Армении или же тех сил, которые намеренно спровоцировали конфликт именно на этом участке, был смысл, и в определенной степени они этих целей достигли.

Ни для кого, ни секрет, что именно через эту территорию Азербайджана проходят все основные транспортные и нефтегазовые проекты, которые через Грузию идут в Турцию, а дальше уже и в страны ЕС. То есть данное обострение затрагивало интересы не только Азербайджана, но и Грузии, Турции и самого Запада. При этом все отчетливо понимали, что если бы Азербайджан сдал какие-то высоты, то все эти проекты оказались бы как «на ладони» у Армении, а точнее у России, которая получила бы доступ к политическому шантажу сразу нескольких стран.

При этом нужно учитывать, что в последнее время Турция, несмотря на проект «Турецкий поток», в разы уменьшила закупку российского газа, а его долю заполнял Азербайджан. В такой ситуации острая реакция турецкой стороны обретает несколько иной характер, больше, чем просто дружественный, скорее тут речь шла еще и о защите своих экономических интересов.

Во всей этой истории странно себя повели ЕС и США. С учетом того, что и газовые, и нефтяные, и транспортные проекты частично являются их инициативой и непосредственно касаются их интересов, их нейтральную позицию, по меньшей мере, можно расценивать как предательство. Нет, не Азербайджана, это еще можно понять, тут предательство своих собственных политико-экономических интересов. За чисто российской провокацией (ибо Армения слишком мала для такого рода политической игры) Брюссель и Вашингтон просто наблюдали и призывали «мальчиков не драться».

Коллективный Запад вместе со всеми Брюсселями, Берлинами, Парижами и Вашингтонами показал, что не может сделать хотя бы какие-то заявления в защиту собственных интересов. Напротив, Азербайджан и Турция проявили стойкость в этом противостоянии.

При этом нужно сказать, что Россия в данном вопросе пыталась казаться нейтральной, хотя по опыту апреля 2016 года мы знаем, что когда Кремль реально обеспокоен ситуацией, этим вопросом занимается лично сам Путин или Шойгу. Но на этот раз ни Путин, ни Шойгу никому не звонили и не просили приостановить боевые действия.

Только на пятый день после начала конфликта, президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.

«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе», — заявил пресс-секретарь Путина Песков.

По словам Пескова, президент России выразил крайнюю обеспокоенность из-за эскалации конфликта и отметил необходимость введения режима прекращения огня.

В совещании приняли участие председатели обеих палат парламента РФ — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

После совещания, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Телефонный разговор Руденко с Клааром состоялся по инициативе представителя ЕС. Отмечается, что стороны обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе в контексте последних событий.

«Выражено единодушное понимание важности проявления конфликтующими сторонами максимальной сдержанности, отказа от действий и заявлений, ведущих к дальнейшей эскалации, а также необходимости выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня», — говорится в сообщении министерства.

Наряду с этими новостями в последние два дня появились также интересные сообщения со стороны SOCAR. Первое – это то, что SOCAR планирует с 17 июля 2020 года возобновить экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск. Второе – это заявление вице-президента по инвестициям и маркетингу SOCAR Эльшада Насирова о том, что «Армения неслучайно начала военную операцию против Азербайджана за три месяца до начала поставок азербайджанского газа в Европу».

Можно сказать именно эти последние два сообщения собственно и раскрывают всю тайную подоплеку последнего противостояния. Поставлять нефть по новороссийскому трубопроводу для Азербайджана – это абсолютно убыточное дело. Я бы даже предложил эти трубы вообще демонтировать. Провокация со стороны Армении (читай — России) до начала поставок газа в Европу говорит только об одном – экономическое положение России таково, что даже небольшие объемы газа видятся как большая угроза.

Кстати, именно в такой ситуации становится ясно, почему президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая нового министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, отметил наличие возможностей для компромисса в переговорах с ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве.

«Я думаю, что есть место для компромисса. Но должны быть добрые намерения и взаимная воля. У азербайджанской стороны есть такая воля. Я надеюсь, что эти переговоры будут успешно продолжены. Мы также должны принять во внимание, что сформирован новый состав Европейской комиссии, и нам, конечно же, необходимо более точно определить статус отношения ЕС к Азербайджану», — сказал Ильхам Алиев.

В сложившейся ситуации Азербайджану ничего не остается, кроме как интенсифицировать переговорный процесс и как можно скорее подписывать соглашения с ЕС. Но самое интересное во всей этой истории то, что это был лишь первый раунд позиционной битвы в стратегическом направлении. Скоро начнется второй раунд, но уже в направлении Карабаха.