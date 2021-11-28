«Вы довольно пошлый человек, – возражал Бендер, – вы любите деньги больше, чем надо»

(Ильф и Петров, «12 стульев»)

Если оценивать людей согласно определённым героем Ильфа и Петрова критериям, то смело можно сказать: если вам, не приведи Господь, вдруг придётся вплотную соприкоснуться с системой здравоохранения нашей страны, то встречи с большим числом пошлых людей просто не избежать. Хотя для многих граждан это утверждение вряд ли может считаться новостью.

Вот уже второй год человечество судорожно пытается справиться с короновирусом — этой чумой 21-го века. Света в конце тоннеля пока не видно, и каждый прожитый день означает новый виток в количестве заразившихся. И так было определено судьбой, что в очередную дневную статистику короновирусной ситуации в Азербайджане свою лепту внёс и автор этих строк. И вот, всё ещё «наслаждаясь» прелестями карантинного заключения, хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями.

После возникновения подозрений относительно заражения COVID-19 последовал звонок на «горячую линию» 814. Если бы прибывшая по вызову крупногабаритная женщина не представилась, то её можно было запросто принять за доярку какого-нибудь провинциального фермерского хозяйства: халат нараспашку, маска на подбородке. И всё. Никаких средств индивидуальной защиты и в помине нет. Комичность ситуации добавляют бахилы на ногах, в которых она так и пришла с улицы. Такая сама может заразить кого угодно. Но у больных выбор невелик, мы уже привыкли довольствоваться тем, что имеем. Ведь всегда есть альтернатива лишиться даже того, что нам предлагают.

Итак, если вы действительно заразились коронавирусом, на ваш мобильник приходит смс о позитивном тесте и с сопутствующем предупреждением: в течение карантинного срока вы и члены вашей семьи не имеют права покидать место проживания. В противном случае вы можете быть привлечены к уголовной и административной ответственности. И тут у законопослушного гражданина возникает вопрос: позвольте, а как быть с продуктами питания? Кто будет нам покупать хотя бы хлеб, в конце концов? Это никого не беспокоит. Как говорится, ваши проблемы — это только ваши проблемы. Безусловно, никто не собирается умирать на карантине от истощения. Даже участковый врач указал выход из положения: «Оставьте мобильный телефон дома и идите куда угодно». Но выход ли это, когда носитель вируса свободно разгуливает по городу? А с другой стороны, как быть этому больному, этой семье? Ведь не у всех есть близкие родственники, готовые решить эту проблему.

Раз речь зашла об участковом враче, несколько слов о них. Не знаю, как предписано правилами, но складывается такое впечатление, что обязанности участковых врачей – это заполнение каких-то бланков и циркуляров для системной отчётности. И всё. Во всяком случае, чего-то другого в их исполнении замечено не было. Высылаете по вотсапу фото своего удостоверения личности, и ждётё, когда по истечении карантинного срока вам выпишут больничный лист. Ни о каком-то наблюдении или лечении речи быть не может. Максимум, на что может рассчитывать больной, — это пакет с витаминами (не лекарствами! Лечащие лекарства «чудесным» образом исчезают). И то, если вам повезёт. Если у вас идеальное здоровье и нет хронических заболеваний, этих витаминов вам может быть и достаточно для выздоровления. Но если нет, тут уже нужно позаботиться о собственном здоровье самому. Что, впрочем, не скрывает и участковый врач: «Если станет плохо, вызывайте «скорую» или же обратитесь в частные клиники. К больным коронавирусом никто ходить не станет». Ну, а «обращение» с последующим лечением влетит вам в копеечку. В среднем, лечение может потребовать от 500 до 1000 манатов. И это только для одного члена семьи. А если серьёзное лечение требуется для нескольких членов семьи… Арифметика вам в помощь. Ибо какой-то другой помощи ниоткуда ожидать не приходится.

Что ж, раз вспомнили мы творчество Ильфа и Петрова в начале, сделаем это и в завершении, фразой, которая как нельзя лучше подходит к нашей теме: «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих.» И, действительно. Постарайтесь не болеть. А если уж и вас нагнала эта зараза, действуйте быстро, решительно, не ожидая какой-либо помощи извне. Иначе последствия могут быть просто катастрофическими.

Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами…