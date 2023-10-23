Российско-украинское противостояние, начавшееся в феврале 2014 года и перешедшее в открытую войну с февраля 2022 года, продолжается. По официальным данным, Россия потеряла в этой войне более 280 тысяч военных. Было потоплено около 30 кораблей и выведено из строя более 90 военных самолетов.

Официальный Киев, в свою очередь, заявляет, что от оккупации освобождены села в направлении Бахмута Донецкой области. При этом западные аналитики считают, что военный конфликт в Украине затянется еще на несколько лет.

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что у союзников Украины заканчивается оружие. По словам Путина, нет необходимости в ядерной атаке на Украину, так как это не имеет ни политического, ни военного значения. Президент также добавил, что Запад ищет дополнительные аргументы, чтобы убедить дружественные или нейтральные государства противостоять России.

А на днях палестинская организация ХАМАС внезапно атаковала Израиль. В ответ на это Израиль объявил войну и заявил, что отомстит. Сейчас идет ожесточенная война как в Украине, так и на Ближнем Востоке.

Международные аналитики полагают, что в развязывании войны на Ближнем Востоке заинтересован Кремль. Главная цель Москвы — разделить ресурсы Запада и отвлечь внимание от Украины.

Об этих и других темах в интервью AYNA рассказал известный азербайджанский журналист Зульфугар Руфатоглу, проживающий в Лондоне.

— Путин в своем выступлении на «Валдае» заявил, что у союзников Украины заканчивается оружие. Как вы считаете, США и союзники могут оставить Украину на полпути?

— Президент России считается наименее заслуживающим доверия политиком. В частности, то, что он сказал о войне в Украине, это, скорее, его мечта, чем правда. На самом деле, сама Россия нуждается в оружии. В противном случае, она не клянчила бы оружие и боеприпасы у таких стран, как Иран и даже Северная Корея. Хотя у России все еще имеются большие запасы боеприпасов, оставшиеся с советских времен, но значительная их часть давно устарела и бесполезна.

Страны Евросоюза увеличили производство оружия, несмотря на все трудности. Военная помощь Украине продолжается из США. На данном этапе США и союзники не могут оставить Украину на полпути. Запад убежден в агрессивной природе Путина и знает, что его «аппетит» не ограничится Украиной. С другой стороны, прекращение поддержки Украины со стороны США означает развал НАТО, его крах как института. Однако впервые в истории НАТО, то есть и США, удалось настолько расширить сферу своего влияния.

— В начале войны Кремль не раз прибегал к ядерной риторике. В последнее время заявляет, что нет необходимости в ядерном ударе по Украине. Что изменилось – это уверенность или тревога?

— Основная причина в том, что ядерная риторика Кремля с самого начала была ничем иным как блефом и шантажом. Москва знает, что если применит ядерное оружие, то в ответ получит сильный удар, так как в этом случае у США и НАТО не будет другого выхода. Об этом Кремль предупреждали и в открытой форме, и по секретным каналам. С другой стороны, Москва, которая стремится заморозить войну на Украине и любым способом начать переговоры с Западом, понимает, что ядерная риторика нанесла ущерб ей самой и усилила поддержку Украины. Следует отметить, что ядерная риторика Москвы не нравится и Пекину.

— Неожиданное нападение ХАМАС на Израиль и начавшаяся война находятся в центре внимания всего мира. Администрация США объявила, что предпринимает усилия для сдерживания эскалации на Ближнем Востоке. То есть Украина сейчас отошла на второй план?

— Как я уже сказал в ответе на предыдущий вопрос, Украина не отойдет на второй план, просто увеличится нагрузка для США. Это тоже в каком-то смысле выгодно Москве, ведь Россия «барахтается» в украинской войне и готова ухватиться за соломинку. США уверены, что Израиль одержит победу над палестинцами. Европейский Союз тоже поддерживает Израиль. Другими словами, США не будут вовлечены в палестино-израильский конфликт в том объеме, которого хочет Россия. Все равно основное внимание будет уделено российской агрессии и войне в Украине. Как я уже говорил, США и союзники будут поддерживать Украину до конца.

— Однако немало и тех, кто думает, что, если США и союзники сосредоточатся на Израиле, Украина останется одна…

— Нет сомнений, что этот конфликт отвечает интересам России. Но какая-либо роль Москвы в разжигании конфликта пока не подтверждена. Иран также заявил, что не участвует в этом конфликте. Но Москва с советских времен не только поддерживала палестинские группировки, но даже участвовала в создании некоторых из них. В настоящее время Москва считает ХАМАС своим союзником. Совсем недавно представители ХАМАС были в Москве. Хотя Россия заявляет, что ее цель – найти «справедливое решение» палестинской проблемы, ее главной целью всегда было препятствование политике США на Ближнем Востоке.

Россия даже снабжала ХАМАС оружием, но это было задолго до нынешнего конфликта. Россия сама сейчас нуждается в оружии. С другой стороны, Москве сейчас приходится играть крайне осторожно. Потому что превращение палестино-израильского конфликта в полномасштабную региональную войну, прямое вмешательство США и НАТО опасно для России.

Это даже может привести к вторжению в такие страны, как Сирия и Ливан. А у России военные базы в Сирии. Поэтому сейчас Москва будет пытаться как можно дольше продлить украинский конфликт.

Путинский режим и ФСБ (преемница КГБ) все еще надеются на чудо, например на то, что Трамп победит на выборах в США. Путин и ФСБ понимают, что если проиграют в Украине, и в России повторится ситуация 1990-х годов, то это будет смертью не только Путина, но и всей системы безопасности. Российские спецслужбы еще со времен Дзержинского всегда пытались захватить власть, и, наконец, с приходом к власти Путина у них это получилось. Поэтому не откажутся от власти даже ценой крови.

Автор: Азер Нифтиев