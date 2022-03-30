29 марта 2022 года Кабинет министров страны утвердил «Правила платного водопользования в Азербайджанской Республике». Согласно этим правилам, плата за водопользование (тарифы) и верхний предел платы (тарифов) за водопользование будет определяться Тарифным (ценовым) советом. Плата за водопользование будет рассчитываться исходя из утвержденной платы (тарифов) за водопользование с учетом объема подаваемой воды (https://apa.az/ru/sotsium/plata-za-vodopolzovanie-budet-podscityvatsya-i-differencirovatsya-po-novomu-poryadku-475777).

По мнению председателя Союза потребителей Эюба Гусейнова, предоставление Тарифному совету права определения верхнего предела платы (тарифов) за водопользование неизбежно приведет к повышению стоимости воды. «Потому, что Тарифный совет Азербайджана только и занимается повышением стоимости тех или иных товаров. С этим можно было бы смириться, если бы это привело к повышению качества воды», — сказал # Эюб Гусейнов.

Действительно ли в Азербайджане ожидается повышение стоимости воды? С этим вопросом мы обратились к секретарю Тарифного совета Джейхуну Наджафову. «Мне об этом ничего не известно», — ответил Джейхун Наджафов.

Как сообщил глава общественного объединения коммерсантов и производителей Севгим Рахманов, стоимость воды в Азербайджане и так является очень высокой. «В случае его повышения пострадают все слои населения. Особенно это касается фермеров», — сказал Севгим Рахманов.

«Если стоимость воды повысится, то нам придется повысить стоимость выращенной нами пшеницы. А это неизбежно приведет к повышению стоимости хлеба», — заявил фермер из Бейлеганского района Алим Мамедов.

Напомним, что стоимость воды уже была увеличена вдвое 31 января 2021 года. Решением Тарифного совета (ТС) Азербайджана тариф на водоснабжение для населения в Баку, Сумгайыте, Хырдалане и Апшеронском районе с 1 февраля был установлен на уровне 0,7 манат за 1 кубометр, и 0,6 маната для пользователей в остальных административных единицах республики. До того тариф на водоснабжение для населения республики составлял 0,35 манат за 1 кубометр.

Посмотрим, на сколько повысится цена воды на этот раз. Нам не привыкать.