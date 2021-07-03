Футболист сборной Бельгии Кевин Де Брейне рассказал, что он играл в матче 1/4 финала Евро-2020 с тяжелой травмой, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Лично для меня это были четыре-пять напряженных недель. Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому что голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок. Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог», — сказал Де Брейне.

Напомним, бельгийцы уступили итальянцам со счетом 1:2. В полуфинале итальянцы встретятся со сборной Испании.