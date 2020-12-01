Давление на Пашиняна усиливается, но…

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию отменен, поскольку последнему не удалось добиться от российского руководства встречи на высшем уровне, сообщает Telegram-канал Mediaport. По любопытному стечению обстоятельств 1 декабря в Суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян возобновится рассмотрение дела, по которому проходит бывший президент Армении Роберт Кочарян. Об этом сообщили в Facebook адвокаты экс-главы государства. Напомню, что судебные заседания по делу экс-президента были приостановлены из-за войны в Карабахе с конца сентября.

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Уголовное преследование против него началось в 2018 году. Его трижды заключали под стражу, где он в общей сложности провел 500 дней. Не грех напомнить, что именно возбуждение дела против Р.Кочаряна, а также отказ прекратить его, вопреки многочисленным просьбам и сигналам из РФ, стало одной из главных причин серьезного охлаждения в отношениях между Москвой и Ереваном. Так что не исключено, что имеет место ответный ход со стороны Н.Пашиняна в ответ на нежелание российского руководства встречаться с ним

В любом случае, новость о срыве поездки армянского премьера в Москву подлила масла в огонь внутриполитического кризиса в РА. Там все активнее идет борьба за власть. И фактическое отфутболивание Пашиняна со стороны РФ не только в очередной раз доказывает, что российская сторона ничего ему не простила и считает важным и неизбежным его уход, но и окрылило армянскую оппозицию.

В интервью армянской газете «Аравот» экс-глава Службы национальной безопасности Армении, председатель партии «Родина» Артур Ванецян уже принялся рассуждать о том, что наличие нескольких кандидатов на пост премьера Армении дает возможность выбрать лучшего, того, кто сможет выпрямить спину страны посредством национальной консолидации и заложить прочную основу для предстоящих внеочередных парламентских выборов.

На вопрос, возможно ли, что единым кандидатом на пост премьера Армении будет он сам, Ванецян ответил: «Временное правительство Армении… должно быть консенсусным и состоять из профессионалов. Особенно на посту премьер-министра лично я вижу приемлемого для всех и опытного деятеля. Я таких деятелей вижу, но озвучивать имен не хочу, поскольку единственный стоящий сегодня на повестке дня вопрос – это отставка Никола Пашиняна».

В этой связи уместно заметить, что в интервью русской службе BBC советник первого президента Армении и переговорщик по Карабаху в 1991-1997 годах, профессор Мичиганского университета, историк Жирайр Липаритян сделал ряд справедливых заявлений. К примеру, он указал на то, что у разных политических сил в РА было ощущение, что Карабах — не только армянская проблема, и пусть посредники решают ее, и если они ее не решат, — ничего страшного, у РА есть время, а если будет война, они победят.

«Такое мышление распространено широко, и все в ответе за него. Это отсутствие политического воображения, это непонимание, с чем вы имеете дело, и неумение отделить ваши пожелания от того, что вам действительно нужно и что вы можете получить. Это проблема политической культуры. И поэтому, когда говорят, что Пашинян должен уйти, я спрашиваю — а кто займет его место? Большинство политических сил хотят власти, хотят сыграть на поражении, но они не предлагают новые подходы», — подчеркнул Ж.Липаритян.

Также имеет смысл заметить и достаточную малочисленность акции протеста с требованием отставки Н.Пашиняна. Уже подмечено, что митинг против повышения цен на проезд в такси вывел на улицы Еревана больше людей, чем на протест против соглашения о капитуляции Армении. Об этом, в частности, заявил армянский режиссер Мгер Мкртчян.

«На самом деле движение под названием «100 драмм» вывело на улицы десятки тысяч людей. Однако после 9-10 ноября на площади собираются одни и те же люди, которые выкрикивают одни и те же проклятия и угрозы в адрес Никола Пашиняна. А он и не думает уходить в отставку», — сказал он. И это далеко не единственное заявление с обвинениями в адрес граждан РА, нежелающих активно протестовать и требовать ухода Н.Пашиняна.

Мир понял, что армянина можно ударить, убить, лишить родины, и он может быстро забыть об этом, сделать вид, что этого не было, и продолжать жить. Об этом написал на своей странице в Facebook зять третьего президента РА Сержа Саргсяна, бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян. Его слова можно считать истерикой в связи с сорвавшимися планами по быстрому лишению Пашиняна власти.

«Через несколько часов закрывается окно возможностей. Можно сказать, что уже закрылось. Все завершилось не сегодня и отнюдь не в полночь, а с того момента, когда Армения выбрала и попала в николовскую ловушку. С точки зрения общественных настроений все было объяснимо и даже до 10 ноября было понятно, а после этого — полный абсурд. Мир ждал, что сделает армянский народ, как он перенесет свое самое большое поражение. Весь мир, затаив дыхание, следил за происходящим с армянским народом. И что увидел? Ничего. Он увидел общество в заблуждении, которое переваривает любое унижение. Армянский народ опозорился перед миром», — сетует М.Минасян.

В том же духе высказался и секретарь парламентской фракции «Просвещенная Армения» Геворг Горгисян. По его мнению, отстранить Пашиняна от власти теми же методами, которыми он к власти пришел, невозможно. В первую очередь в силу разочарования граждан подобными методами смены власти. Оппозиционер напомнил, что смена Сержа Саргсяна на Никола Пашиняна завершилась гибельными для Армении последствиями. Так что, «хоронить» действующего армянского премьера, несмотря на всю его кажущуюся слабость и отставки сторонников, все же рановато. Хотя, безусловно, давление на него нарастает день ото дня.