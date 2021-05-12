Давид Бабаян: Азербайджанцы разрушили кладбище в Гадруте и строят дорогу в Шушу из армянских надгробий

Представитель карабахских сепаратистских кругов, все еще остающихся в зоне ответственности российских миротворцев, Давид Бабаян заявил в беседе с корреспондентом агентства «Арцахпресс», что азербайджанцы используют надгробные камни в качестве стройматериала для строительства различных дорог. На вопрос, для строительства каких дорог используются надгробные плиты, Бабаян ответил, что «разные источники сообщают разные данные». В частности, есть данные, что армянские надгробья широко используются для строительства дороги Гадрут – Шуша. По словам Бабаяна, есть данные, свидетельствующие о том, как азербайджанцы разрушают могилы Гадрута.

«Они строят дорогу из Гадрута через Каринтак (Дашалты – ред.) и оттуда в Шушу. Строят большую дорогу – шириной 40 метров. В ходе строительства азербайджанцы разрушают могильные плиты и используют их для строительства дороги. То есть имеет место акт вандализма», — сказал Бабаян Sputnik Armenia.

Saxta.info взялся разобраться в ситуации и выяснить, насколько могут соответствовать действительности заявления Бабаяна, и деяния какой из сторон на самом деле подпадают под понятие «вандализм».

В связи с тем, что озвученные обвинения не содержат никакой конкретики, а подаются со ссылкой на «есть сведения», «есть данные» и тому подобное в расчете, что армянской стороне, как всегда, поверят на слово, давать конкретные опровержения данных инсинуаций было бы несерьезно. Но некоторые моменты стоит прояснить, потому что это поможет свести на нет очередной армянский фейк.

Отметим, что речь идет о дороге первой технической категории Гадрут-Джебраил-Шюкюрбейли, строящейся по самым высоким строительным стандартам. Дорога проходит через территории освобожденных от оккупации Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов и охватит около 20 населенных пунктов, включая поселок Гадрут и город Джебраил. Ширина четырехполосной трассы 26, а не 40 метров, как утверждает все перепутавший Бабаян, и вести она будет не в Шушу, а соединится с автодорогой Гаджигабул-Минджеван-Зангезурский коридор.

Далее, Бабаян утверждает, что Гадрут подвергся вандализму, в частности разрушены армянские кладбища. Однако недавняя поездка российских журналистов в этот поселок свидетельствует совсем о другом.

Вот что пишет корреспондент «Известий», одним из первых иностранных журналистов попавший в Гадрут после освобождения населенного пункта азербайджанской армией. «В поселке, где больше никто не живет, все осталось нетронутым с окончания войны. Азербайджанские военные только расчистили дороги для проезда техники и проводят разминирование окружающей территории. Нетронутой осталась и армянская церковь X века Спитак Хач. В МИД Азербайджана «Известия» заверили, что историческое и культурное наследие перешедших под его контроль районов будет сохраняться и восстанавливаться», — пишет корреспондент «Известий».

Более непредвзятой оценки трудно представить, потому что «Известия», как и многие другие крупные российские СМИ, не отличаются объективностью по отношению к карабахскому вопросу.

Сразу после заявления Бабаяна, в армянском сегменте соцсетей началось фейкометание. В частности, телеграм-канал ProArmenian разместил сообщение, первоначально сопроводив его пугающим фото укладки дороги надгробными плитами. Но очень быстро выяснилось, что фото относится к событиям двухлетней давности, имевшим место в Смоленске , после чего вместо этой фотографии появилось лицо Бабаяна.

Это говорит о том, что у армянской стороны нет никаких доказательств, способных подкрепить обвинения. Между тем, Азербайджан располагает доказательствами кощунства и вандализма армянских оккупантов по отношению к азербайджанским кладбищам, остававшимся на захваченных территориях. Так, азербайджанскими солдатами в освобожденном поселке Пиченис Лачинского была обнаружена лестница, ведущая к жилому дому, сооруженная армянами из могильных плит азербайджанских могил.

Свидетелями беспримерных актов вандализма и неуважения к мертвым стали азербайджанские солдаты, а также зарубежные журналисты, эксперты и дипломаты после 44-дневной войны. Полная картина разрушений и вандализма стала ясна лишь после освобождения исторических земель Азербайджана от оккупации. Населенные пункты в освобожденных Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Агдамском районах Азербайджана были полностью разрушены и сегодня напоминают «города-призраки». Кладбища в этих районах постигла та же участь. Надгробья были осквернены армянами, часть могильных плит увезена в Армению. Азербайджанцы, вернувшиеся на родные земли, посетили могилы родных и близких и обнаружили, что большая часть надгробий отсутствует. Кладбище в Джебраиле разрушено армянами в числе десятков других. Здесь не сохранилось ни одной целой могилы, можно увидеть также вскрытые могилы с останками людей.

В интервью агентству «Анадолу» помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что на освобожденных территориях не сохранилось ни одного неоскверненного кладбища. «Я не могу найти подходящего термина тому, что сотворили армяне на оккупированных землях Азербайджана. Они мстили даже мертвым. Это самое отвратительное проявление вандализма. Международное сообщество должно дать должную оценку действиям Армении», — заявил помощник президента.

Побывавшие в Агдаме российские депутаты, эксперты и журналисты стали свидетелями не поддающегося логике акта армянского вандализма на кладбище Имарет в освобожденном от оккупации городе Агдам.

Армяне не только уничтожили могилу дочери Карабахского хана Хуршидбану Натаван, но и вывезли останки поэтессы.

Нездоровое пристрастие наших соседей к разграблению могил далеко не новость. Открывшиеся после освобождения территорий факты вопиющего неуважения к мертвым можно было бы как-то с натяжкой объяснить войной начала 90-х и конфликтом, но история доказывает, что армянская сторона имеет склонность к вандализму и кощунству и в мирное время. Так же армяне поступали с азербайджанскими могилами и в советское время в Армении. «В 1949 году по указанию бывшего председателя Совета Министров Армянской ССР Карапетяна был ликвидирован колхоз в селении Ламбелю Алавердинского района и в принудительном порядке выселены на территорию Грузинской ССР 225 хозяйств колхозников-азербайджанцев. Это было сделано якобы с целью организации совхоза субтропических культур на земле этого колхоза. Для того чтобы добиться разрешения союзного правительства о ликвидации этого колхоза, были составлены фиктивные документы о самовольном переезде большинства колхозников из этого колхоза в Азербайджанскую ССР. Директор вновь созданного совхоза занял дома этих колхозников, разрушил старое кладбище, употребив надгробия на постройку домов».

А вот интересный факт, имевший место в 2009 году. Житель Гегаркуника украл с кладбища «редкую» средневековую могильную плиту с арабской надписью. Для чего армянину понадобилась могильная плита, по всей видимости, чудом уцелевшая на разрушенном старинном азербайджанском кладбище, не сообщается.

Армянскую сторону отличает от азербайджанской не только склонность к вандализму, но и поддержка совершенных армянами и выходящих за пределы человеческого понимания актов на государственном уровне. В Армении до сих пор, хотя бы для показухи, не был наказан ни один человек, виновный в разрушении и использовании на стройматериалы азербайджанских могил, оставшихся на территории этой страны после изгнания азербайджанцев. Армянское общество также приветствует подобные деяния.

В 2016 году скандал вызвали фото, опубликованные армянским пользователем Facebook, позирующим стоя на полуразрушенном надгробии, на азербайджанском кладбище. Вандал без стыда и угрызений совести указывает, что фото сделано в оккупированном Джебраильском районе, а в могиле покоится «турок по имени Самир Аббасов».

В 2018 году еще один армянский вандал разместил в соцсети свидетельства осквернения могилы на разрушенном азербайджанском кладбище в Агдаме.

Никто из совершавших подобных действий не был осужден ни морально, ни в административном, ни в уголовном порядке. Подчеркнем, что оба факта имели место в период относительного мира, то есть отсутствия боевых действий, когда можно оправдаться «на войне всякое бывает».

В противовес этому в Азербайджане после окончания войны были задержаны двое азербайджанских военнослужащих, подозревающихся в разрушении каменных плит на армянских могилах на кладбище в Ходжавендском районе, съемке актов вандализма и распространения видеозаписей в соцсетях.

Таким образом, изучив вопрос, Saxta.info приходит к следующим выводам. Первый — использование могильных плит при строительстве новой дороги на освобожденных территориях является вымыслом армянской стороны, не подкрепленным фактами. Второй – обвинения в разрушении армянского кладбища в Гадруте не соответствуют действительности. Третье – вандализмом по отношению к могилам и кладбищам в Армении и в прошлом, оккупированных ею территориях занималась сама армянская сторона, а ничем не подкрепленные обвинения в адрес Азербайджана призваны отвлечь внимание от собственных преступлений.

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