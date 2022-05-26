Стало известно место проведения первой встречи Комиссии по делимитации границ между Армении и Азербайджана.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна состоялась на границе в направлении села Араздеян Вединского района.

«Дата следующей встречи пока не определена», — сообщили в офисе Мгера Григоряна.

Отметим, в рамках реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами, и на основе соответствующих поручений 24 мая 2022 года на границе Армении и Азербайджана состоялась первая встреча вице-премьера Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна в формате Комиссии по делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.

Стороны подтвердили свою готовность вести работу в рамках Комиссии по делимитации и другим соответствующим вопросам.

Были обсуждены организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссии.

Наряду с встречами на границе стороны договорились о целесообразности использования различных площадок для проведения дальнейших встреч комиссии.

В частности, достигнута договоренность о проведении второй встречи в Москве, а третьей – в Брюсселе.

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что вторая встреча Комиссии по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией состоится на следующей неделе в Москве.