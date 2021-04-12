Данные полумиллиарда пользователей LinkedIn утекли в сеть

Хакеры продолжают находить уязвимости популярных соцсетей и интернет-площадок для того, чтобы украсть персональные данные пользователей, пишет gazeta.ru.

По утверждению злоумышленника на одном из сайтов, где обычно выкладывают подобные «лоты», у него есть данные 500 млн пользователей LinkedIn, которые он может продать. В доказательство этому, хакер выставил на продажу персональные данные двух миллионов пользователей.

LinkedIn — соцсеть для поиска и установки профессиональных контактов, и на момент 2017 года в ней было всего зарегистрировано чуть больше 500 млн пользователей.

Четыре блока с данными содержат полные имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о рабочем месте и многое другое, сообщает портал CyberNews. Доступ к ним можно получить примерно за два доллара (оплата в биткоинах). В то же время основной блок из 500 млн хакер предлагает купить за четырехзначную сумму.

Представители LinkedIn утверждают, что эти данные включают информацию из многих источников и не все были взяты из социальной сети.

В начале апреля стало известно, что в сеть «уплыл» массив персональных данных свыше 500 млн пользователей Facebook. Украдены номера телефонов, полные имена, местонахождение, адрес электронной почты и сведения о биографии. Исследователи безопасности предупреждают, что данные могут быть использованы хакерами для выдачи себя за людей и совершения мошенничества.