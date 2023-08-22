Первые восемь пилотов ВВС Украины начали учиться управлять истребителями F-16 в Дании. Об этом во вторник сообщили представители вооруженных сил Дании, заявление которых приводит Reuters.

В воскресенье, 20 августа, Дания и Нидерланды обязались передать истребители Украине. Этому предшествовало официальное разрешение США как страны-производителя. Самолеты, как утверждают в Киеве, помогут укрепить систему противовоздушной обороны Украины и поддержат контрнаступление ВСУ.

Помимо пилотов, на военную авиабазу Дании в Скридструпе прибыли 65 представителей технического персонала, которые будет обучаться обслуживанию истребителей, говорится в заявлении Вооруженных сил Дании.

Обучать украинских летчиков Военно-воздушных сил на F-16 также будет Греция, заявил украинский президент Владимир Зеленский в понедельник.

Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16 и доставит первые шесть машин к началу 2024 года. Нидерланды, которые располагают 42 самолетами, пока не определились, сколько истребителей они смогут выделить Украине.

На данный момент у Дании на вооружении находится 43 истребителя F-16. Из соображений безопасности власти страны не раскрывают количество самолетов, готовых к использованию.

Украина с самого начала войны заявляла, что ей необходимы современные западные истребители, однако США и ЕС исключали возможность их поставок. Позднее позиция Вашингтона смягчилась и в Белом доме допускали передачу истребителей Киеву до конца 2023 года. В пятницу, 18 августа, США разрешили Дании и Нидерландам поставить Украине истребители F-16, когда украинские летчики обучатся управлять ими. Коалиция из 11 стран была готова приступить к обучению украинских пилотов, но не могла начать его без официального разрешения Вашингтона.