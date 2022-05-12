Когда все маски сброшены и твой бывший союзник в победе над злом фашизма вдруг сам превращается в агрессора (впрочем, для Азербайджана это совсем не должно было быть неожиданностью!), само празднование 9 Мая приобретало эдакую неприятную двусмысленность. Да, память дедов священна, но то победобесие, которое северный наш сосед демонстрировал в последние годы, не могло не сформировать мерзостный осадок к той откровенной спекуляции, которой мы все были свидетелями. Особенно, когда эта самая спекуляция привела к откровенной агрессии. Поэтому акция с проведением благотворительного концерта в этот день Государственным Ансамблем Танца Азербайджана на площадке Дворца Гейдара Алиева с передачей всей выручки в Фонд YAŞAT видится мне самым лучшим из возможных решений того, КАК ИМЕННО народ, только недавно освободивший свои территории в результате недавней Отечественной Войны, мог отметить эту дату.

Ветеранов той войны в живых почти не осталось, и наши артисты не стали превращать великую победу над фашизмом в балаган с обвешанными незаслуженными медалями ряжеными, уподобляясь северному соседу, но решили, что забота о ветеранах нынешних будет лучшей данью памяти ветеранов Второй Мировой Войны.

Собственно, этот месседж и прозвучал в речи первого замминистра культуры Эльнура Алиева, открывавшего концерт. Нация, которая вернула свою гордость победой за свою землю, обязана проявлять заботу об авторах этой победы, стараться исцелить их раны. Собственно, нация отреагировала очень адекватно – в зале был полнейший аншлаг, реализация билетов состоялась на сто процентов, и каждое без исключения кресло в зале Дворца в этот день было заполнено, а значит – каждый восторженный взгляд на блестящее выступление артистов Госансамбля был реальной, финансовой помощью в деле поддержки потерявших свое здоровье в войне солдат, каждый шквал аплодисментов был волной материальной помощи, обеспечившей чье-то лечение.

А теперь – о самом концерте. Государственный Ансамбль Танца качеством своего творчества уже многие годы является истинной гордостью нашего танцевального искусства, этот факт подтвержден их работой. Программа «Мой Азербайджан» (в первом отделении концерта) и «Кероглу» (второе отделение) уже не раз представлялась зрителю, но после назначения руководителем коллектива народного артиста страны Руфата Халилзаде некоторые номера были представлены в новой, очень интересной редакции, общий же уровень техники вырос настолько, что, казалось, не было никакого пандемического простоя, настолько сильно, уверенно и высокопрофессионально работали наши артисты в этот вечер. Наверное, здесь следует отметить и работу репетиторского состава, в частности Саины Ахмедовой (эти неприметные герои, которые обеспечивают фундамент, на котором строится видимый всем блестящий фасад шоу, как правило, незаслуженно остаются вне внимания зрителей).

Порадовали и премьерные вводы, например, в очень нежном танце «Кялагаи» сольную партию исполнила Валерия Конкина, сумевшая сделать свой выход по-настоящему блистательным. Очень тонкое чувство этого танца, артистизм внутренний, по-настоящему драматический, и точность, выверенность канонических движений национального хореографического рисунка в ее исполнении заставляют меня не только отдельно упомянуть об этом номере, но и задуматься о большем, и, как мне кажется, очень важном для всей нашей культуры.

В мире есть нации моноэтнические и образовавшиеся в результате гражданского слияния многих этносов. Правда, и первые технически не особо-то имеют права претендовать на «чистоту породы», но это не мешает им превращаться со временем в нациствующие формации, вроде наших соседей, претендующих на титул «древнейших» во всем, от мезальянса с динозаврами и до первого плагиаторства. Никогда не понимал желания быть старым при всех очевидных преимуществах молодости, ну да ладно, геронтофилия тоже своего рода девиация. Речь о другом – как показывает новейшая история нашего человеческого вида, самыми успешными становятся нации, сформировавшиеся в результате осознанного выбора своего гражданства, флага, и относящие себя к культуре своего государства представителями разных этносов. Да-да, американцы, например.

Азербайджанец – не этнос, но уже национальность, выкованная в новейшей истории из древней и вечно-молодой тюркской крови, украшенная дивным узором кровей персидской, и славянской, закаленная лезгинским упорством, курдской стойкостью, соединенная в единый клинок мудростью семитской и арийской.

Этот многослойный, удивительный металл может быть клинком и молотом, он пробивает себе путь в будущее, напоенный силой многих. Мы — нация, стоящая на плечах древних предтеч, и за нами будущее. А прежняя культурная политика «нацкадров», которая имела место быть в нашей стране и культуре как наследие кривой, откровенно уродливой советской национальной и классовой идеологии, когда балетных артистов заставляли менять фамилии, а оперных выбирали из пролетариев, только бы соответствовать откровенно вредным для общества шаблонам, ни к чему хорошему никогда не приводила. Напротив, большинство так называемых «звезд» и «корифеев» из той когорты, превращались со временем в настоящих монстров, больше любящих себя в искусстве, нежели искусство в себе.

Победа в войне за Карабах вернула нам многое. Кроме гордости и чести к нам возвращается еще и адекватность (не всегда и не во всем, но так и не может быть!). То, как у нас на главной площадке страны был отмечен День Победы над фашизмом, является тому свидетельством. Возможно, у нас получится стать своего рода «Америкой» Южного Кавказа в том, что является маркерами для успешных цивилизаций (не зря же, когда про Тбилиси говорили, что это «кавказский Париж», Баку называли «кавказским Нью-Йорком»!). Возможно, мы действительно становимся той нацией, что будучи яркой в своем разнообразии, будет единой в своем стремлении идти в лучшее будущее. И после нашего Дня Победы это, возможно, выглядит все более – реально.

Аждар Улдуз, специально для #