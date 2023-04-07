В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги руководителя НПО Arts Council Azerbaijan, художника Дадаша Мамедова на английском языке «Khojaly Scream».

Мероприятие было приурочено к Дню геноцида азербайджанцев – 31 Марта, сообщает #.

На открытии гости ознакомились с выставкой «Ходжалинский крик» Назима Мамедова (1934-2004), в которой глазами художника на холстах отражены массовые убийства мирных жителей, решимость и мужество азербайджанского народа бороться за территориальную целостность своей страны. Следует отметить, что подлинные экземпляры выставленных работ в настоящее время хранятся в коллекции Национального музея искусств Азербайджана. В 2002 году Назим Мамедов представил публике выставку из более чем 40 живописных работ в связи с 10-летием Ходжалинского геноцида. Все 40 сорок работ были подарены музею. Эти работы экспонировались в рамках различных проектов, в том числе за рубежом.

Материалы о создании коллекции «Ходжалинский крик» и творческом пути художника Назима Мамедова вошли в книгу его сына Дадаша Мамедова. Ранее в 2010 году книга была издана на азербайджанском языке, а ныне на английском для представления более широкой общественности.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 — одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

На мероприятии выступили директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, писательница, арт-менеджер Ульвия Ахундова, телеведущий, историк Фуад Ахундов.

Была представлена концертная программа с участием заслуженного артиста, тариста-виртуоза Сахиба Пашазаде и лауреата международных конкурсов, пианистки Саиды Тагизаде, которые исполнили произведения азербайджанских классиков.

Отметим, что Назим Мамедов (1934-2004), выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде и курсов мультипликации на киностудии «Союзмультфильм» в Москве, работал в качестве режиссера-мультипликатора на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Его имя неразрывно связано с самыми любимыми отечественными мультфильмами, он является одним из первых аниматоров Азербайджана. Свой первый мультипликационный фильм «Медведь и мышь» (считающийся первым полноценным азербайджанским мультипликационным фильмом) снял в 1970 году. Назим Мамедов принимал участие в съемках 40 документальных фильмов на студии «Азербайджанфильм». В 1988 году он создал первую в республике мультфильм-оперу в пяти частях «Прекрасная Фатьма». Он также занимался станковой живописью, графикой, книжной детской иллюстрацией, его картины широко известны как в Азербайджане, так и за его пределами.