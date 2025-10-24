В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялась презентация книги азербайджанского писателя и публициста Александра Хакимова «Капитан фотокамеры», сообщает #.

Книга посвящена светлой памяти безвременно ушедшего азербайджанского фотографа и журналиста Самира Алиева, с которым автора связывали не только профессиональные отношения, но и крепкая дружба.

Самир Алиев – талантливый фотограф и один из лучших фотокорреспондентов своего времени, проживший краткую, но яркую и плодотворную жизнь. По сути, это первая книга в независимом Азербайджане, посвященная азербайджанскому фотографу.

С приветственным словом на мероприятии выступила директор Центра Анна Ибрагимбекова. Она подчеркнула роль фотографии в истории и сохранении памяти о прошлом.

Историк и фотограф Рустам Гусейнов отметил важность первой книги, целиком посвященной жизни и творчеству азербайджанского фотографа, подробно рассказал о наиболее интересных кадрах Самира Алиева, его творческом почерке и особенностях стиля работы фотокорреспондентом. Он также поделился информацией о проекте «Фотографическое наследие» Объединения фотографов Азербайджана (AFB) и журнала «IRS», а также о своих исследованиях фототворчества Самира Алиева.

Автор книги Александр Хакимов рассказал о книге, о том, как возник и развивался ее замысел. Он поделился воспоминаниями о друге и коллеге Самире Алиеве, деталями совместной работы, разного рода проектами, осуществленными и неосуществленными. Книга проиллюстрирована фотоработами Самира Алиева.

Основатель AFB Мирнаиб Гасаноглу подчеркнул, что фототворчество Самира Алиева остаётся актуальным и сегодня, отметив, что его фотоработы также вошли в книгу «Eyes of Fire», изданную во Франции.

Выступившие следом известные азербайджанские фоторепортеры поделились воспоминаниями о Самире Алиеве, с которым многие были знакомы лично. Фотограф Тофиг Бабаев поделился тёплыми воспоминаниями о своём коллеге и рассказал о профессионализме Самира как фотожурналиста. Фотограф Семён Шалмеев также поделился своими интересными воспоминаниями о Самире.

Презентация прошла в теплой, дружественной обстановке, друзья и коллеги Самира Алиева обсуждали детали его жизненного и творческого пути, творческие успехи и интересные эпизоды его жизни.

Мероприятие завершилось автограф-сессией.