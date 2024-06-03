Заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов и режиссер театра Турал Вагифоглу приняли участие в 14-ом Международном Шекспировском фестивале в городе Крайова (Румыния).

«Международный Шекспировский фестиваль традиционно собирает на своей площадке известных режиссеров и руководителей театральных коллективов. Мы были приглашены на фестиваль в качестве почетных гостей. За рубежом нашу страну хорошо знают и высоко ценят. Многие, с кем я общался в рамках фестиваля, делились впечатлениями своих друзей и знакомых, которые уже побывали в Азербайджане, и выражали желание лично увидеть нашу страну, познакомиться с нашими традициями и культурой. Все ждут приглашения в Баку», — рассказал Ильхам Мамедов в интервью #.

«У нас состоялся обстоятельный диалог с директором Шекспировского фестиваля Александру Боуреану, который также является директором Национального театра имени Марина Сореску. В марте этого года он в рамках рабочего визита в столицу Азербайджана посетил и наш театр, ознакомился с его деятельностью и пригласил коллектив к участию в фестивале.

В ходе фестиваля у меня состоялись встречи с директором Шекспировского института профессором Майклом Добсоном, театральными режиссерами Робертом Уилсоном (США), Робертом Лепажем (Канада), российским театроведом, критиком Романом Должанским, португальским актером, драматургом, театральным режиссером, директором Авиньонского фестиваля Тьяго Родригесом, а также с руководителями Бухарестского национального университета искусств и Национального театра Бухареста. Мы обменялись опытом в сфере современного театрального процесса, и обсудили возможности сотрудничества», — сказал замдиректора азербайджанского театра, добавив, что у него еще состоялась встреча с мэром города Крайова Лией Олгуца Василеску.

Участие в фестивале режиссера театра Турала Вагифоглу тоже было полезным, так как дало возможность познакомиться с коллегами из других стран, обменяться творческими идеями.

В рамках визита представители Азербайджана встретились с послом нашей страны в Румынии Гудси Османовым. На встрече за круглым столом состоялось обсуждение культурного обмена между двумя странами.

«Хочу выразить признательность министерству культуры Азербайджана, при содействии которого был осуществлен наш визит. Участие в фестивале открыло большие возможности для творческого обмена, обсуждения культурных инициатив и налаживания связей с руководителями ведущих театров мира», — заключил Ильхам Мамедов.

Отметим, что Международный Шекспировский фестиваль в городе Крайова был учрежден в 1994 году, он считается одним из самых важных тематических фестивалей в Европе и одним из самых значимых шекспировских фестивалей в мире. Бессменными организаторами фестиваля является Национальный театр Крайова и Фонд Уильяма Шекспира. В рамках фестиваля проводятся музыкальные концерты, семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи и дискуссии.