Заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов, принимавший участие в первой международной сессии Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров «ВФТМ-Кыргызстан 2024» в Бишкеке, посетил Учебно-воспитательный комплекс школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева и возложил цветы к бюсту общенационального лидера Азербайджана.

В интервью # Ильхам Мамедов рассказал, что открытие школы, которое состоялось в октябре 2022 года с участием глав государств Азербайджана и Кыргызстана, является знаковым событием в двусторонних отношениях стран и свидетельствует о крепкой дружбе, братстве наших народов, основы чего были заложены исторической личностью международного масштаба, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

В школе на самом высоком уровне организован учебный процесс, классы оснащены самым современным оборудованием, имеются библиотека с богатым фондом, два актовых зала, спортивные залы и площадки, хореографические залы и эстетические студии.

Заместитель директора театра отметил, что хотя он побывал здесь во время экзаменов, многие из тех, кто находился в школе-гимназии, пришли встретиться с гостем из Азербайджана, чтобы выразить благодарность за возможность обучаться в одной из самых лучших школ страны, и гордятся тем, что учатся в школе, которая носит имя великого государственного деятеля Гейдара Алиева.

«Увиденное здесь позволило мне вновь испытать гордость за свою страну. Каждое слово, услышанное в этих стенах, говорилось от души и с особой теплотой. Руководители и педагоги делились тем, что учиться в этой гимназии стремятся многие», — сказал Ильхам Мамедов.

Говоря о своем участии в I международной сессии Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров «ВФТМ-Кыргызстан 2024», Ильхам Мамедов выразил признательность министерству культуры Азербайджана и оргкомитету Вахтанговского фестиваля театральных деятелей за участие в фестивале. Фестиваль «ВФТМ-Кыргызстан 2024» организован продюсерской компанией «НЕВА-АРТ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России, министерства культуры России и министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана.

На форуме Ильхам Мамедов выступил с докладом, в котором рассказал об истории азербайджанского театра, вызвавшей большой интерес участников фестиваля.

«На сегодняшний день формат Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров — это необходимость для содействия в выстраивании коммуникационных межтеатральных связей.

Сегодня роль менеджеров и продюсеров огромна в развитии и продвижении театрального искусства. Театру необходима регулярная перезагрузка. Повсеместное внедрение цифровизации, роль гаджетов и соцсетей в жизни общества несет в себе определенные удобства. Но нельзя забывать, что искусство рождается на сцене, и его живое воплощение — главное обращение к человеку, всегда является основополагающим фактором», — сказал Мамедов.

В ходе дискуссии был затронут один из самых острых вопросов в театральной сфере — финансовый. Было подчеркнуто, что в Азербайджане театры пользуются абсолютной поддержкой со стороны государства. А также отмечено, что на примере Азербайджанского государственного академического русского драматического театра только за последнее время прошли масштабные гастроли ведущих российских театров. В рамках мероприятия Ильхам Мамедов также встретился с коллегами, с которыми его связывают долгосрочные партнерские и дружеские связи, в адрес Азербайджанского государственного академического русского драматического театра были высказаны самые высокие оценки, а также были выражены интересные предложения о сотрудничестве.

«Такие форумы очень важны для плодотворной реализации поставленных задач. Еще до окончания форума стало понятно, что подобная инициатива может быть осуществлена и в Азербайджане. Стоило мне лишь озвучить эту мысль, как тут же стали поступать заявления о готовности к участию в таком мероприятии. А главное, на что я обратил внимание, это то, что благодаря титаническому труду Президента Азербайджана Ильхама Алиева нашу страну знают как сильное и развивающееся государство, имеющее большой авторитет на международной арене. Это я ощутил и тогда, когда меня объявляли как спикера – по приветственным аплодисментам, по дружественной атмосфере в зале. Было бы важным провести в Баку и Шуше не менее масштабное мероприятие в рамках ВФТМ, которое может стать органичной частью многих международных проектов, проходящих в Азербайджане. Ведь каждый из них несет в себе главную задачу – знакомство с культурой, народом, традициями Азербайджана», – сказал Ильхам Мамедов.

Отметим, что Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров проходит один раз в полтора года c 2019 года и объединяет на своей площадке около 600 менеджеров сценического искусства России и других стран, а также руководителей театров, театральных проектов, отделов развития, PR-менеджеров, независимых продюсеров и других специалистов.