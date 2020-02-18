Cуд по делу Кочаряна перенесли на 25 февраля

Заседание суда общей юрисдикции Еревана по процессу над бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, которое было назначено на вторник, перенесли на 25 февраля из-за отсутствия переводчика одного из фигурантов дела — бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, передает корреспондент РИА Новости.

«В связи с отсутствием переводчика судебное заседание провести сегодня невозможно. Оно откладывается. Следующее заседание состоится 25 февраля», — сказала в ходе процесса судья по делу Анна Данибекян.

Переводчик Хачатурова обеспечивает перевод с армянского на русский язык. Во вторник стороны процесса должны были выступить с обобщающими заявлениям по итогам ходатайств адвокатов подсудимых о прекращении уголовного дела.

Четвертого февраля защита Кочаряна представила ходатайство в суд с требованием о прекращении уголовного преследования. С аналогичными просьбами выступили и адвокаты других подсудимых.