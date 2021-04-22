Cтычки с силовиками произошли в Ереване на акции протеста

В Ереване на акции протеста в поддержку жителей Сюникской области, где 21 апреля митинговали против визита премьер-министра Никола Пашиняна, произошли стычки с силовиками. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно предварительным данным, одному из бойцов спецподразделений стало плохо.

Один из организаторов акции Арцвик Минасян потребовал возбудить уголовное дело «в связи с незаконными распоряжениями премьера».

Ранее сообщалось, что в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис организовали акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они переросли в столкновения с силовиками.

В скором времени премьер на совещании в администрации региона уточнил, что ждет «четкой и жесткой реакции», «резких и специальных действий… для привлечения виновных к ответственности».

По факту проведенных акций возбудили уголовное дело по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти».