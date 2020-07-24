Covid-у посвящается: министерство наградит автора лучшего мема на тему вируса

В Азербайджане стартовал еще один конкурс, посвященный пандемии, коронавирусу и теме социальной ответственности граждан, вставших на борьбу с болезнью, которой на данный момент заразились свыше 15 миллионов человек по всему миру.

Организатор конкурса — Министерство молодежи и спорта Азербайджана, рассматривает идею проекта как очередную попытку привлечь внимание к мерам, направленным на защиту от заболевания, соблюдению санитарно – эпидемиологических норм, выполнению требований оперативного штаба.

Вдохновившись данной идеей, участникам конкурса предлагается создать постер (мем), который бы отражал поставленную организаторами задачу, служил бы наглядным примером того, как правильно вести себя в обществе, живущем в режиме карантина.

Условия конкурса достаточно просты.

Как сообщила # пресс- секретарь министерства Самая Мамедова, плакат должен быть представлен на рассмотрение жюри в формате JPEG, соответствовать идее, принятой организаторами за основу.

При этом каждый участник может подать на конкурс только одну работу, которую надо отправить на электронный адрес [email protected] Последний срок приема работ — 15 августа. Также конкурсант должен отправить персональные данные, указать номер для обратной связи.

По словам С.Мамедовой, все плакаты будут размещены на странице министерства в соцсети Facebook. Победителей определят сами пользователи. Автор, работа которого соберет наибольшее количество «лайков», будет признан победителем. Также предусмотрены поощрительные призы для авторов, чьи постеры будут лучшими по мнению жюри. Все победители получат ценные подарки от Министерства молодежи и спорта.

Официальными хештегами конкурса являются — #bizbirlikdəgüclüyük, #memsAZ, #evdəqal, #MysGovAz #GənclərvəİdmanNazirliyi

Напомним, что это не первый крупный конкурс в Азербайджане, посвященный пандемии, организованный как государственными организациями, так и коммерческими структурами.

Так, в настоящее время продолжается прием работ на конкурс детского рисунка «Мои летние каникулы — 2020».

Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры, Министерства образования, Союза художников АР и Центра искусств Хатаи. Участники должны зарегистрироваться на сайте центра по электронному адресу http://xsm.az/site/menimyaytetilim2020/ и представить на конкурс максимум 2 работы.