COVID-19 в Великобритании: 1671 новый случай

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Великобритании составил 1671 случай, скончались 14 инфицированных.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Соединённого Королевства.

С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 4,4 млн человек, скончались более 127,5 тыс.

По последним данным, число получивших первую дозу вакцины от коронавируса превысило 34,5 млн, обе дозы получили более 15,3 млн человек.

Днём ранее в Британии зафиксировали 1907 случаев коронавируса.