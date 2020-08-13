COVID-19 инактивируется при пастеризации грудного молока

Австралийские ученые провели исследование, в рамках которого пришли к выводу, что пастеризация грудного молока инактивирует новый тип короанвируса COVID-19. Об этом сообщает Journal of Paediatrics and Child Health.

При этом они подчеркивают, что факт передачи коронавирусной инфекции через грудное вскармливание не доказан.

«Мы пытались обезвредить пастеризацией такое большое количество вирусных частиц, какое не может находиться в грудном молоке женщины, которая больна коронавирусной инфекцией», — уточнил один из авторов работы Грэг Уокер.

Он также выразил уверенность в результатах проведенного исследования. (gazeta.ru)