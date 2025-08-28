Адама Недзельского избили двое мужчин возле ресторана в Седльце, критикуя его решения во время пандемии. Бывший министр связал их действия с лишением защиты и «терпимостью к разжиганию ненависти».

Об этом сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на главу Мазовецкой воеводской больницы им. Св. Иоанна, куда госпитализировали политика.

По словам журналиста RMF24, в момент атаки злоумышленники громко критиковали решения, принятые во время пандемии.

Главный врач больницы, доктор Мариуш Межуски сообщил, что травмы бывшего министра не были серьезными, и Недзельский покинул больницу. Нападавшие задержаны, говорится в материале. Это два мужчины 35 и 39 лет.

Бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал полицию принять немедленные меры, а политиков — «прийти в себя». «Вот к чему приводит ненависть в политике! Держите себя в руках! Я ожидаю немедленных и решительных действий со стороны польской полиции», — заявил он.

Сам Недзельский рассказал, что стал «жертвой жестокого нападения». «Меня избили двое мужчин с криками «смерть — предатель Родины». Ударили кулаком по лицу, а затем пнули, когда я лежал на земле. Весь инцидент длился несколько секунд, а затем преступники скрылись», — рассказал пострадавший.

По словам политика, нападение стало «результатом терпимости к разжиганию ненависти». Кроме того, Недзельский напомнил, что глава МВД Марчин Кервиньский лишил его защиты, «несмотря на многочисленные угрозы» в адрес экс-чиновника в публичном пространстве».

Адам Недзельски был министром здравоохранения в 2020–2023 годах. Во время его работы на этом посту Минздрав вводил жесткие ограничения и карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса.