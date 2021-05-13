Colonial Pipeline заявила о начале перезапуска трубопровода в США

Крупнейшая американская трубопроводная компания Colonial Pipeline сообщила, что начала процесс перезапуска трубопровода в США. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ее пресс-службу.

Согласно заявлению, компания приступила к возобновлению своей работы сегодня приблизительно в 17.00 по времени восточного побережья Соединенных Штатов (00:00 мск 13 мая).

Ранее президент США Джо Байден частично отменил ограничения на перевозки топлива в стране.

8 мая сообщалось, что работа крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline приостановлена из-за кибератаки. Впоследствии власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.