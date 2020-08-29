Coca-Cola проведет масштабную реорганизацию

Компания Coca-Cola представила «стратегические шаги по реорганизации бизнеса для будущего роста», необходимость в которых возникла после очень слабых результатов второго квартала этого года.

Как передает «Коммерсант», в рамках реорганизации структура компании будет упрощена: из 17 подразделений будет сформировано девять. Кроме того, будет сокращено 4 тыс. рабочих мест в регионе Северная Америка. На выплату выходных пособий компания намеревается потратить от 350 млн долларов США до 550 млн долларов США.

По итогам второго квартала, на который пришелся самый разгар пандемии коронавируса, продажи Coca-Cola упали на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,2 млрд долларов США. И это самое большое квартальное падение выручки для компании по меньшей мере за последнее десятилетие. Чистая прибыль рухнула на 32%, до 1,8 млрд долларов США. В условиях пандемии во многих странах мира были закрыты бары, рестораны и другие заведения общественного питания, на которые обычно приходится около половины выручки компании Coca-Cola.