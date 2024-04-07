В МИД Турции произошли структурные реформы — созданы новые департаменты.

«Президентский указ о изменениях в структуре МИД, опубликованный в Официальном вестнике, стал важнейшим шагом Хакана Фидана на пути организационных изменений во внешнеполитическом ведомстве Турции», пишет турецкая служба BBC.

Отмечается, что «в своем выступлении в турецком парламенте в декабре прошлого года Фидан заявил, что напряженная внешнеполитическая повестка дня требует реорганизации Министерства во всех отношениях».

Согласно президентскому указу, наряду с прочими департаментами в МИД Турции будут созданы:

▪️ Управление международного посредничества;

▪️ Консультативный совет по внешней политике, который помимо оценки направления внешней политики Турции будет заниматься также вопросами, связанными с обороной и оборонпромом;

▪️ Департамент Центральной Азии и Организации тюркских государств (ОТГ), в задачу которого входит налаживание и развитие связей с тюркоязычными государствами;

▪️ Департамент Ирана и Ирака.