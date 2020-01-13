Cмертный приговор Мушаррафу отменен

Суд в пакистанском городе Лахоре отменил смертный приговор бывшему президенту страны Первезу Мушаррафу, вынесенный в декабре прошлого года. Согласно нынешнему вердикту, признано неконституционным создание специального суда, приговорившего Мушаррафа к смерти за государственную измену, сообщил адвокат экс-президента Азхар Сиддик в понедельник, 13 января. Таким образом, приговор этого спецсуда аннулирован.

Решение специального суда раскритиковали пакистанское правительство во главе с Имраном Ханом, а также высокопоставленны военные. Ранее в своем обращении Мушарраф призвал суд в Лахоре отменить смертный приговор из-за нарушений ряда статей конституции. Возможность проведения повторного судебного процесса по делу Мушаррафа наблюдатели оценивают как крайне низкую. (DW)