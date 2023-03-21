Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил во вторник, что пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай с визитом в 2023 году.

«Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом. Поскольку в этом году у нас состоится третий международный форум высокого уровня в рамках «Одного пояса, одного пути», — сказал Си во вторник на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Путин «принимал участие в предыдущих двух форумах», напомнил Си, добавив, что «Инициатива «Один пояс, один путь» — это «важная тема» российско-китайского сотрудничества. (moscowtimes.ru)