На протяжении многих лет профессиональное образование в нашей стране считалось чем-то не особо нужным. Существовал стереотип, который, впрочем, жив до сих пор, что туда идут только те, у кого не хватает знаний для поступления в вуз. Но высшее образование не должно быть обязательным пунктом жизненной программы. Многим оно не нужно, и для того, чтобы стать востребованным специалистом в своей сфере, им достаточно только профобразования. Ну а у тех, кому его окажется мало, всегда есть возможность перейти на следующую образовательную ступень.

О том, что профобразованию, которое было разрушено после распада СССР, вновь стали уделять внимание, свидетельствует факт открытия новых профессиональных учебных заведений. Новые профессиональные училища появились в Бардинском и Джалилабадском районах. Два профессиональных училища были открыты в Лянкяране и Баку. В этом году планируется создать профессиональную школу в Сумгайыте.

В своем недавнем выступлении министр образования Эмин Амруллаев сказал, что каждый год более 30% студентов хотят получать профессиональное образование. Но есть проблема с их трудоустройством –42% выпускников не могут найти работу.

Заместитель председателя общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов отметил возросший интерес абитуриентов к поступлению в колледжи, но цифры все еще не так велики, как могли бы быть. Одна из основных причин то, что в вузе учиться престижнее, особенно — если это зарубежный вуз. Но во многих странах сделали ставку как раз на профобразование и только выиграли от этого. В экономике после этого наметился серьезный подъем, который продолжается и сейчас. Речь в частности о Германии, Японии, Южной Корее.

«Меня часто спрашивают, как вернуть престиж рабочим специальностям. Раньше людям рабочих профессий посвящали песни, стихи, снимали о них фильмы. Они могли стать депутатами, попасть на высокую должность, а разве сейчас это возможно?», – говорит он.

В СССР понимали важность такого образования, и тогда был Комитет по профобразованию, который затем упразднили. Только недавно у нас в стране осознали необходимость отдельной структуры, которая будет курировать данный вопрос и создали Агентство по профобразованию, после чего и начался подъем этой сферы, появились новые специальности. Важно и то, что был принят закон о профобразовании, включающий многие важные моменты.

Эксперт напомнил о сотрудничестве с другими странами в этой области, об изучении международного опыта. Так, недавно был утвержден протокол по сотрудничеству в сфере профобразования между Азербайджаном и Турцией. Согласно ему в нашей стране будет создано два новых заведения для осуществления профессиональной подготовки при поддержке Министерства национального образования Турции. Окончившие эти заведения будут иметь два диплома в соответствии с национальными законодательствами Азербайджана и Турции. А это значит, что и в профобразовании, наряду с высшим образованием, будет применяться практика двойных дипломов.

Еще одно новшество, положительно сказавшееся на развитии профобразования: возможность выпускников таких заведений поступить в вуз без экзаменов в рамках той специальности, которую они получили в колледже. Благодаря ему, желающих получить профобразование стало больше. Отметим, что выпускники колледжей считаются суббакалаврами.

По словам Исрафилова, важный шаг – рационализация, и сейчас некоторые колледжи относятся к университетам, например, экономический колледж к Экономическому университету, педагогический колледж – педагогическому. Единая система управления позволяет добиться большей эффективности.

Еще одно новшество последних лет – классы с профессиональной направленностью. Это из серии «хорошо забытое старое», ведь и в советское время проводилась профориентация в школах. На сегодняшний день в стране такая практика действует в 35 школах, в которых есть такие классы, а со следующего года их число планируется увеличить до 60.

По словам Исрафилова, благодаря профориентации, выпускники смогут определиться, в каком трудовом направлении им идти.

Все это, конечно, хорошо, но не будем забывать о вышеупомянутой цифре – 42% выпускников не могут найти работу. А ведь первое, что может мотивировать молодежь получить профобразование – возможность без проблем трудоустроиться.

«Проблемы с трудоустройством не только у суббакалавров, но и у бакалавров, магистров, людей с несколькими дипломами. Надо создавать больше рабочих мест, а для этого необходимо знать, какие профессии и в каком количестве нужны в каждом регионе. Определенная работа в этом направлении ведется. В СССР, – говорит эксперт, – выпускники, в частности выпускники ПТУ, обеспечивались работой со стороны государства, но сейчас у нас рыночная экономика, которая диктует свои правила».