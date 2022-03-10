Правительство сохранит рабочие места в иностранных компаниях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России.

Как передает # со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

«В Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам», — говорится в сообщении.

Внешняя администрация будет обеспечивать деятельность, формировать реестр требований кредиторов, проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение. Временная администрация будет назначаться на 6 месяцев, в течение которых старый собственник сможет подать заявление в суд о прекращении деятельности внешней администрации, если он намеревается возобновить свою деятельность, либо продать свою долю.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что главная цель нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления. Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ.

Согласно документу внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законодательства РФ управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, было фактически прекращено.

Об этом может свидетельствовать то, что руководство начиная с 24 февраля покинуло территорию РФ, оставив организацию без управления, либо вывело имущество организации, из-за чего она стала неспособна исполнять свои обязательства. Заявление нельзя будет подавать в отношении кредитных, пенсионных и страховых организаций, так как действующее законодательство уже позволяет оперативно вводить в таких организациях временную администрацию.