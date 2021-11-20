Несмотря на закрытие предприятий во всем мире, в Азербайджане согласно официальной статистике продолжают открываться новые предприятия и создаваться новые рабочие места.

Так, согласно информации Государственного комитета по статистике, распространенной 16 ноября 2021 года, за девять месяцев этого года в Азербайджане открыто 51,1 тыс. новых рабочих мест, из которых свыше 75% приходятся на долю города Баку.

На долю созданных в этом году предприятий и организаций приходится 10%, действующих предприятий – 87,1%, восстановивших деятельность предприятий 0,6% открытых рабочих мест (https://turan.az/ext/news/2021/11/subsc/economics/ru/9572.htm/001-anc6001).

Экономист Натик Джафарли выразил свое удивление в связи с информацией, распространенной Государственным комитетом по статистике. «Согласно сообщениям, распространенным Налоговой службой, в период пандемии в Азербайджане было закрыто около двадцати тысяч предприятий», — заявил # Натик Джафарли.

Мы решили выяснить, действительно ли в период пандемии было закрыто двадцать тысяч предприятий. Если это так, то где и как были созданы 51,1 тыс. новых рабочих мест?

Для получения ответа мы связались с заведующим отделом информации и связей с общественностью Госкомстата Рафаэлом Сулеймановым. Но, к сожалению, он оставил наши вопросы без ответа.

Глава компании «Hacı çörək» Нейгар Мирзоев также сомневается в правдивости информации, распространенной Государственным комитетом по статистике. «О каких новых рабочих местах идет речь? Сегодня действующие предприятия еле сводят концы с концами. В нашей компании работают пятьдесят человек. Мы стараемся хотя бы их не уволить», — сказал нам глава компании.

«Я не верю официальной статистике. Раньше этот же Государственный комитет по статистике заявлял о создании 700-800 тысяч рабочих мест. Теперь же этот комитет заявляет о создании 51,1 тысяч рабочих мест. Где, на каком предприятии были созданы рабочие места? Ведь в Азербайджане происходит повсеместное закрытие предприятий. Компании, которые не закрылись, еле держатся на плаву», — сообщил в беседе с редакцией глава объединения производителей и коммерсантов Севгим Рагимов.

Мы надеемся, что Государственный комитет по статистике ответит на наши вопросы и мы, наконец-то, узнаем, где и как в период пандемии были созданы новые рабочие места.