Найти хорошую работу в стране сложно, потому многие согласны хотя бы на какую-то. Пандемия коронавируса и связанная с ней рецессия все только усложнили. И хотя сейчас рынок труда постепенно восстанавливается, назвать ситуацию удовлетворительной нельзя.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2021 году в Азербайджане создано 69 000 новых рабочих мест, из которых 88,8% были открыты в негосударственном секторе.

77,1% новых вакансий было создано в Баку, 0,6% — в Нахчыванской Автономной Республике, 22,3% — в других регионах, в том числе 4,7% — в Абшеронском, 3,8% — Гянджа-Дашкесанском, 2,3% — Лянкяран-Астаринском, 2,2% — Губа-Хачмазском, 2% — Шеки-Загатальском, 1,5% — Газах-Товузском, 1,4% — Ширван-Сальянском, 1,3% — Центрально-Аранском, 1% — Карабахском, 1% — Муганском, 0,8% — Горно-Ширванском, 0,3% — Восточно-Зангезурском экономических районах.

10,1% мест было открыто в созданных предприятиях и организациях, 87,2% — в уже действующих, 0,6% — восстановленных, 2,1% — по другим мероприятиям.

В 2020 году участниками трудового рынка стали около 70 тысяч человек, тогда как число рабочих мест увеличилось всего на 52 тысячи, говорит глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов.

«В большинстве случаев речь идет не об открытии новых рабочих мест, а об оформлении трудовых отношений, которые ранее были нелегальными. В основном именно за счет этого у нас увеличивается статистика. И тем не менее, новых участников рынка труда даже в этом случае больше, чем новых рабочих мест», – отметил он.

В свое время в стране была принята стратегия по развитию регионов, в результате чего там появилось больше рабочих мест, но тем не менее агломерация Баку-Сумгайыт остается местом, где в стране самые большие возможности для того, чтобы трудоустроиться.

«Вообще, долгое время большая часть рабочих мест создавалась в Баку, но теперь эта тенденция может измениться за счет освобожденных территорий. Там появляется все больше работы» – подчеркнул Мамедов.

И вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отмечает, что просто частный сектор стал легализовывать свою деятельность и это отразилось на статистике. Неудивительно, что наибольшее количество новых, а на деле совсем не новых, рабочих мест, создано в Баку. В регионах, по его словам, соответствующие службы, которые должны следить за тем, чтобы работодатели оформляли работников, заключали с ними трудовые договора, не делают этого. Потому в районах в основном трудятся без оформления.

«По сути, реально новые рабочие места создаются преимущественно в сельском хозяйстве, а также в сфере общественных работ. Трудоустройство на предприятиях неподвластно службе занятости, хотя она должна работать в тандеме с работодателями. Хорошо было бы, если бы общественности предоставили подробную раскладку, где именно были созданы 69 000 новых рабочих мест.

В зоне Карабаха в обозримом будущем будут открывать различные предприятия, и можно ожидать увеличения количества новых рабочих мест за счет данного региона. Все министерства работают в этом направлении, есть объявления о вакансиях в Карабахе, и желающих там трудиться будет много. Если провести эффективную просветительскую работу в регионах, оттуда немало молодежи поедут работать. В своих районах они нередко не заняты», – поделился он.

В Советском Союзе вопросам трудоустройства населения уделялось особое внимание, сейчас, к сожалению, этого нет. Тогда было и общественное сельское хозяйство, был заказ от государства, и заводы, и фабрики.

«Никто не спрашивает с представителей исполнительной власти и муниципалитетов, почему они не предлагают ничего населению в сфере трудоустройства, не реализуют какие-то проекты в этой области. Надо в регионах создавать небольшие кооперативы, особенно те, которые бы объединяли молодежь, которые бы производили продукцию, в которой есть потребность на рынке. Нужны образовательные программы, в связи с этим», – считает Исмаилов.

Из международной организации StreetNet International ему пришел запрос по поводу того, какие образовательные мероприятия хотелось бы организовать в своем регионе. И тот решил, что одним из них будет мероприятие на тему «Создание кооперативов в районах».

Исмаилов затруднился сказать, где именно пройдут мероприятия, так как некоторые исполнительные власти и сами подобное не проводят, и представителям общественных организаций не разрешают. Так, в Имишли он послал официальный запрос в исполнительную власть по поводу получения разрешения на проведение мероприятия, но так и не получил на него ответ, а ведь прошел уже целый год…