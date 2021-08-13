Несмотря на то, что в текущем году коварный вирус ослабил свою хватку, а правительство отказалось от жестких ограничительных мероприятий, количество безработных увеличилось на несколько тысяч человек. По мнению аналитиков рынка, это может быть вызвано тем, что Министество труда ослабило контроль по части запрета на увольнения сотрудников во время пандемии.

Ведь если вспомнить, весь прошлый год Государственная инспекция при Минтруда мониторила рынок занятости, не позволяя работодателям увольнять сотрудников. Во всяком случае, ведомство заявляло, что бдит ситуацию. С начала жеского карантина министерство предостерегло работодателей от увольнений персонала, а для пущей убедительности была разработана специальная электронная система контроля, сообщалось о комплексных мерах, предпринимаемых для сохоранения рабочих мест и зарплат наемных тружеников. Более того, выделялись бюджетные средства на выплату части зарплат работающего персонала и все это вкупе частично гарантировало сохранность рабочих мест.

Однако статистика текущего года явила выраженную тенденцию сокращения работников — с ослаблением карантина и оживлением экономики профильное ведомство ослабило вожжи, а результаты этого уже отразились на данных Госкомстата. Ведомство информирует, что по состоянию на 1 июля текущего года численность наемных работников в Азербайджане снизилась аж на 4,5 тыс. человек или на 0,3% по сравнению с отчетным периодом прошлого года, составив 1 690,6 тыс. человек. Сообщается, что 908,1 тыс. из них заняты в государственном, а 782,5 тыс. — в негосударственном секторах экономики. Для сравнения, к началу июля прошлого года наемных работников было 1,695 млн человек. Из них 922,1 тыс. были заняты в государственном секторе, а 773 тыс. – в частном.

Согласно информации, 19,4% наемных работников заняты в сфере образования, 18,5% — торговли, ремонта транспортных средств, 12,8% — промышленности, 8,2% — здравоохранения и социальных услуг для населения, 7,6% — строительства, 6,6% — государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,4% — транспорта и складского хозяйства, 3,5% — профессиональной, научно-технической деятельности, 3,4% — сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,7% — финансовой и страховой деятельности, 13,9% — в других сферах экономики.

По свидетельству экономиста Неймата Алиева, официальная статистика не отражает реальных процессов, протекающих сегодня в более емком неформальном сегменте рынка занятости. А ведь там, как ни крути, занята львиная часть работающих граждан. По его подсчетам https://zerkalo.az/uroven-bezrabotitsy-padaet/, безработица в минувшем году выросла на порядок выше заявленных показателей, подобравшись к отметке 49%, а за пять месяцев текущего года увеличилась еще на 18%.

Если же оставить за скобками подсчеты отдельных экономистов, полная ситуация на рынке труда не поддается охвату, поскольку отсутствуют данные о неформальной его стороне. И если раньше выводы аналитиков строились на статистике служб занятости, уже больше года количество безработных, состоящих там на учете, а также число людей, получающих пособие по безработице, не разглашалось. Последние опубликованные данные приходятся на апрель минувшего года. Тогда, по данным Госкомстата, количество безработных, состоявших на учете в службах занятости, составляло 100,8 тыс. человек, а пособие по безработице получили всего-навсего 510 из них. Среднемесячная сумма страховых выплат по безработице на тот момент составляла 309 манатов.

Среди позитивных моментов статистика явила рост заработных плат — в январе-июне этого года среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 0,6% по сравнению с отчетными месяцами прошлого года и достигла 724,4 маната. Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.