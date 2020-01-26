Что значит удачно вложиться в имидж

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев правит республикой с конца 2016 года. И все это время он пытается предстать в образе эдакого реформатора. Причем, существенную помощь в создании и поддержании такого имиджа ему все эти годы оказывают и местные и российские провластные СМИ.

В декабре в Узбекистане прошли якобы «первые после долгого перерыва демократические выборы в парламент». А на днях к работе приступил «новый состав правительства», состоящий в основном из прежних лиц. И вот, выступая перед всеми этими, с позволения сказать, реформаторами, президент перечислил «важнейшие проекты в социальной сфере, рассказал о грядущих экономических реформах, а также приоритетах страны на международной арене». По словам главы государства, «экономический сектор ждут серьезные изменения, и в первую очередь это касается либерализации рынка».

Почему-то трех с половиной лет в кресле единоличного правителя ему как-то не хватило, чтобы взять и либерализовать этот самый рынок.

Еще много чего из набившего оскомину он произнес в своей речи. Вновь говорил о «формировании конкурентной среды», о «борьбе с теневым сектором экономики», которая станет «бескомпромиссной». И даже объявил 2020-й годом «науки, просвещения и цифровой экономики».

Весьма интересно, но у известного британского журнала The Economist несколько иной взгляд на Узбекистан Мирзиёева. Как передает ТАСС, на сайте этого издания сообщается, что в своей ежегодной номинации «страна года» The Economist назвал Узбекистан государством, совершившим наибольший прорыв благодаря проведенным реформам.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал проводить реформы, которые ускорились за прошедший год. Его правительство во многом положило конец принудительному труду», — говорится в сообщении.

Среди главных достижений новых властей Узбекистана издание отмечает ликвидацию специализированной колонии по исполнению наказаний «Жаслык», допуск в страну иностранных журналистов. Также отмечается пресечение давления на малый бизнес с целью получения взяток, большая открытость границы, позволившая воссоединиться семьям, члены которых проживали в разных странах Центральной Азии. Журнал подчеркивает и приглашение в Узбекистан иностранных специалистов для помощи национальной экономике.

The Economist признает, что Узбекистану еще предстоит долгий путь, но «ни одна другая страна не продвинулась так далеко в 2019 году». Среди других государств, попавших в рейтинг издания по итогам уходящего года, Новая Зеландия, Северная Македония и Судан.

Свой комментарий о том, что на самом деле творится в политике и экономике Узбекистана, дал «Зеркалу» известный ташкентский журналист, редактор независимого интернет-издания AsiaTerra Алексей Волосевич:

— Если коротко, то ситуация изменилась так. Если Каримов тратил на пропаганду своих достижений и «реформ» X (икс) сумов (долларов), то режим Мирзиёева 10X. Но Каримов постоянно кого-то сажал, а Мирзиёев не сажает (только своих врагов из Службы Госбезопасности и прокуратуры, объявляемых коррупционерами и изменниками), поэтому по сравнению с Каримовым он выглядит выигрышнее и это обязательно подается так, чтобы работало на продвижение его имиджа «реформатора». Он выпустил знаковых политзаключенных, десятка три человек. То есть, он очень хорошо вложился в свой имидж.

Ну а коррупция, расхищение средств граждан и государственных средств за три года правления Мирзиёева выросли РАЗ В СТО. Это не преувеличение! Он назначил на ряд основных должностей своих людей, свою родню, и все вместе они стремительно грабят и разворовывают страну — в основном, с помощью разного рода проектов мегазастройки и монополизации всего и вся в руках подручного президента — предпринимателя Ортыкходжаева. Причем так, что люди уже начинают отзываться о Каримове как о хорошем и справедливом правителе, при котором «все было нормально».

Образно говоря, после жестокого параноидального тирана до власти дорвался один из его подчиненных, который решил представить себя миру как либерала, и на волне восхвалений себя как реформатора, украсть все, что возможно. Например, на нашем квартале массива Юнусабад (северный район Ташкента) стали застраивать школьный стадион. Сносят базары, а на их местах готовятся открыть торговые центры. Принадлежащие кому? Об этом власть умалчивает. Но мы можем догадаться.