Европейский союз готов предоставить свои инструменты для содействия взаимосвязанности в контексте проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении).

Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам заявил посол Евросоюза в Армении Василис Марагос.

«Европейский союз приветствовал события и встречи, состоявшиеся в Вашингтоне 8 августа, и с того дня мы выражаем готовность поддерживать эти инициативы и взаимодействие. Мы готовы вкладывать наши средства в рамках проекта «Маршрут Трампа», — сказал Марагос.

Посол добавил, что Евросоюз поддерживает мир на Южном Кавказе: «Мы очень рады наступлению мира».