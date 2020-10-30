Что ждет Минскую группу ОБСЕ?

Похоже, наступает время задуматься о будущем Минской группы ОБСЕ. Формально ни одна из сторон конфликта от ее услуг пока не отказалась, более того, 30 октября под ее эгидой в Женеве должна состояться перенесенная встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Но вопрос — а что дальше?

В условиях, когда на первый план вышло конкретное стремление Турции вплотную заняться проблемой урегулирования, и это стремление приветствует одна из сторон конфликта — Азербайджан, для Баку встает вопрос дальнейших полномочий МГ. Ведь три государства-сопредседателя до сих пор не предложили ничего, кроме как остановить военные действия — то есть, их по-прежнему устроило бы состояние «оставить всё как есть». Факты говорят только об этом. Таким образом, у руководства Азербайджана — сейчас или по завершении военной фазы — есть все основания выдвинуть требование об изменении формата МГ или даже об отказе от ее посредничества. Потому что как минимум Франция в этом конфликте очевидным образом проявила себя небеспристрастной стороной. И есть сведения, что РФ продолжает подпитывать вооружениями Армению, несмотря на идущие боевые действия. Но реально ли все это пересмотреть и реализовать на практике?

Вот как отвечает на эти вопросы # политолог, депутат ММ Расим Мусабеков:

— В современном мире отказываться от посреднических услуг не принято, тем более, когда это уже определенная традиция. 28 лет эта Минская группа существует, есть резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, в которых осуществить примирение сторон и мирное урегулирование доверяется именно Минской группе ОБСЕ. То есть, просто взять и отказаться от этого формата, означает поставить сторону, которая это делает, в уязвимое положение – и в информационном, и в дипломатическом плане. Но это вовсе не означает, что Минская группа, которая все эти годы молча созерцала как Армения нагло оккупирует наши территории, осуществляет там незаконную поселенческую политику, разграбление наших городов и сел, природных ресурсов, сможет что-либо нам диктовать. Таких полномочий у сопредседателей МГ нет.

Понятно, что сейчас все озабочены — тем более, что у всех стран, которые являются сопредседателями МГ ОБСЕ, сильная армянская диаспора, и они внутренне больше благоволят Армении, которая сейчас терпит поражения на поле битвы, но и упрекать Азербайджан они при этом не могут, потому что точно так же они в свое время молчали, когда эти территории захватывали армяне и изгоняли оттуда азербайджанцев. Поэтому сейчас они прикрываются общими призывами, что надо остановить кровопролитие, восстановить переговорный процесс, и попытаться найти решение в дипломатической плоскости.

Но что предлагать? Вопрос заключается именно в этом. Предлагать Азербайджану, что, давайте теперь остановимся на этой новой линии соприкосновения войск, или же, как первоначально нагло требовали армяне, вернемся к прежней линии соприкосновения, существовавшей месяц тому назад – это невозможно уже. Даже в том виде, в каком всё есть на сегодня, остановить и развести стороны, и опять законсервировать ситуацию, при которой армяне будут контролировать и Нагорный Карабах, и еще Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Азербайджана – это тоже для Баку неприемлемо.

Поэтому, я думаю, ожидаются очень трудные переговоры. Армения заявляет, что она готова на «болезненные компромиссы», но эти компромиссы заключаются в том, чтобы сохранить то, что они сейчас еще контролируют. Какой же это компромисс, если при этом вооруженные силы Армении будут находиться на территории Азербайджана? И более того, не просто находиться. Если Азербайджан на это согласится, фактически это означает, что мы в некотором смысле, де-факто, легализуем армянскую оккупацию Агдама, Кельбаджара и Лачина. Для Азербайджана это совершенно неприемлемо.

Поэтому переговоры будут жесткие, трудные. Я думаю, что эти переговоры будут идти в двух форматах. Первый формат – это Минская группа, сопредседатели. Там много чего наработано, однако возможности оказывать давление на стороны у МГ ОБСЕ нет. Это чиновники среднего уровня в своих министерствах иностранных дел. Они готовят какие-то предложения, формулировки, предлагают какие-то компромиссные выходы из сложившейся ситуации.

Но решения принимают, безусловно, стороны. Это Армения и Азербайджан. И конечно же, очень многое зависит от того диалога, который ведут поверх голов сопредседателей МГ ОБСЕ, Россия и Турция.

Так что у нас есть как бы два переговорных формата. Один формальный, другой – неформальный. Я думаю, что сегодня неформальные переговоры, в которых участвуют Турция, Россия, Армения и Азербайджан, более важны, чем то, что могут сделать сопредседатели МГ ОБСЕ. Они, скорее всего, будут только класть на бумагу то, по чему стороны достигнут согласия.