Нервозность российских оккупантов в Украине все чаще приобретает характер паники.

В подконтрольной им части Запорожской области объявлена так называемая эвакуация. Как сообщил легальный городской голова Мелитополя Иван Федоров, на выезде в оккупированный Крым огромные пробки из бегущих коллаборантов и военных России. «Военные и владельцы спецпропусков — вне очереди. Грузовики с награбленным в отдельной очереди. А тысячам легковых авто минимум 5 часов ожидания».

По данным Федорова, российские войска бегут в колоннах с гражданскими, прячась за их спинами. «На примере пока еще оккупированного Токмака: в эвакуационных колоннах только треть автобусов с гражданскими, в других притаились военные. Некоторые из них начали избавляться от российской формы и переодеваться в гражданскую одежду в попытке спастись. Людей вывозят в Бердянск, военных везут далее в сторону Мариуполя». Он добавил, что оккупанты также нагнетают массовую истерию по поводу украинского контрнаступления. Людей запугивают: по улицам днем и ночью ездят машины с громкоговорителями, призывая к эвакуации. Жители массово закупают лекарства и еду, что уже привело к острому дефициту этих товаров. Также оккупанты закрывают больницы, принудительно выписывая пациентов.

Источник в Мелитополе сообщает, что в городе «Весь паспортный стол выехал, документы и компьютеры позабирали и свалили … Всех вывозят, все увольняются. Паспорта (российские — авт.) валяются прямо на улице, порванные».

В Токмаке оккупанты осуществляют эвакуацию своих ставленников и коллаборантов, а также детей с учителями и воспитателями в направлении оккупированного города Бердянска. Родителям детей угрожают не засчитывать учебный год, если они отказываются эвакуировать своего ребенка. Согласно информации украинских военных, на АЗС огромные очереди за топливом, а водителям сообщили, что новых поставок топлива не ожидается.

В населенном пункте Веселое в Запорожской области закрыт и не функционирует местный отдел полиции оккупантов. Накануне было замечено уничтожение документации этого «учреждения».

На фоне все возрастающей нервозности в ожидании украинского наступления основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин потребовал снабдить ее бойцов необходимым количеством боеприпасов и другой амуниции. Сделал он это в довольно вызывающей форме, обозвав непечатными словами министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерий Герасимова. Косвенно он даже выступил против президента Путина как верховного главнокомандующего.

При этом Пригожиным бы выдвинут ультиматум, что в случае невыполнения его требований, его подразделение уйдет из Бахмута и 10 мая передаст свой участок другим частям.

Демарш поверг российскую власть в ступор. Все очень напоминало открытый бунт, так как даже угрозу оставить позиции в период военных действий иначе трактовать невозможно. Серьезность ситуации осознали и начали перебрасывать другие соединения, чтобы они в качестве заградотрядов не допустили оставления позиций вагнеровцам и уход их в тыл.

Острота ситуации стало такой, что военно-политическое руководство России решило выполнить условия Пригожина. Как он заявил, его террористы получили боевое распоряжение о продолжении штурма Бахмута. Пригожину пообещали дать вооружение и боеприпасы. Судя по всему, он остается в Бахмуте. «Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам нужно для продолжения дальнейших действий. Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник. Нам говорят, что мы можем действовать в Артемовске (Бахмут – авт.) так, как мы считаем нужным. И нам дают [Сергея] Суровикина (заместителя командующего операцией в Украине — авт.) как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» во взаимодействии с Министерством обороны».

Казалось, что конфликт исчерпан, но это не соответствует действительности. Рассмотрим, почему возникло такое положение, и чем вызван демарш Пригожина.

Здесь присутствуют несколько компонентов.

Внешние. Пригожин прекрасно понимает, что в случае наступления украинской армии (ВСУ), даже на другом участке фронта, его позиции окажутся довольно ослабленными, так как все силы будут брошены на отражение наступления ВСУ.

Возникает угроза оказаться со своими весьма потрепанными подразделениями против украинской армии, которая, несомненно, получит подкрепления.

Следует учесть, что Бахмут он так и не взял, свои обещания, причем неоднократные, не выполнил, и срочно нужно было найти объективную причину своего провала. Что может быть лучше, чем недостаток боеприпасов. К тому же появляется возможность свалить вину на кого-то другого. В данном случае на министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

По данным украинских военных, воющих под Бахмутом, никакого недостатка, в частности, в снарядах вагнеровцы не испытывают. Их им дают практически в прежних объемах.

Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. «Сейчас они (вагнеровцы — авт.) выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому (заявления Пригожина — авт.) — это полный блеф … Там ничего не изменилось, позиционная война продолжается. Какого-то крупного прорыва противник не добился». Отсюда следует, что вся эта песня о так называемом снарядном голоде Пригожиным выдумана в совершенно других целях.

Внутренние. Уже очевидно, что в России нарастает внутренний кризис. Властная вертикаль теряет устойчивость и разрастается борьба между группами влияния, часто называемых башнями Кремля.

Сложности дополняются очевидными внешнеполитическими провалами, когда Кремль теряет поддержку среди так называемых дружественных государств. Китай, Индия, Бразилия и Южно-Африканская республика все больше дистанцируются и сдвигаются в сторону недружественного нейтралитета.

Практически всем, кроме самых отпетых, в московских высших эшелонах власти ясно, что война проиграна. И начинается борьба за будущую постпутинскую Россию. В этом столкновении победит тот или те, у кого будет больший силовой ресурс. У Пригожина он есть и ему очень важно его сохранить, а не потратить в постоянных столкновениях с ВСУ в Бахмуте. К тому же по американским данным его ЧВК понесла огромные потери.

Пригожин сыграл ва-банк и пока не проиграл, но выигрыш его не очевиден. И Шойгу, и Герасимов демарша и ненормативных слов в свой адрес не забудут и отыграются в самый для Пригожина неподходящий момент. Снаряды обещали, но выполнят ли — очень большой вопрос. В конце концов, почему ЧВК их надо давать за счет снабжения других. Тем более, где будет наступать ВСУ неизвестно. И сложности с логистикой у российских войск будут учитываться. И если где-то фронт будет прорван, то Пригожин обязательно будет обвинен в том, что ему отдали снаряды тех, по кому пришелся удар.

Российская власть все больше дефрагментируется, так как число недовольных политикой Путина возрастает. Есть, пока неподтвержденные данные, что на очередном заседании Совета безопасности его секретарь Николай Патрушев открыто выступил против Путина, обвинив его в развязывании войны против Украины и неспособности ее выиграть. Если это так, то трещины вертикали расширяются с ужасающей быстротой.

В складывающихся условиях у Пригожина, во всяком случае, ему так кажется, открываются политические перспективы. Примерно 10-15% российского электората относятся к отпетым z-патриотам и есть некоторая возможность перехватить их симпатии. При общем ослаблении власти выиграть может тот, кто покажет себя твердой рукой с силовым ресурсом.

На Пригожина могут поставить некоторые губернаторы, и даже олигархи, которым смертельно надоел Путин с его возрастающей неадекватностью.

На украинской стороне фронта демарши и ультиматумы Пригожина никакого впечатления не произвели. С самого начала командование ВСУ отнеслось к ним как фейкам, не относящимся к реальной обстановке на фронте. Если в московском террариуме все друг друга покусают или загрызут, то флаг им в руки.

Внутрироссийские разборки в чем-то помогают, но окончательную точку поставит украинский солдат на границе своей страны.