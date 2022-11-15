Помнится, что после падения советской коммунистической империи российские авторы в своих статьях по геополитике и геоэкономике много писали о т.н. «тюркской полосе». Они считали эту новую гипотетическую геополитическую конфигурацию своим основным соперником и почти ничего не писали о тюркско-славянском союзе, хотя и тут было много, что писать.

Однажды в одной интересной книге было написано, что приблизительно тридцать процентов русских слов имеют тюркское происхождение.

Во-вторых, тюрков и русских объединяют не только общая история, но и география. Теперь тюркские республики встречаются не только в соседстве, но и во внутри России.

В-третьих, в настоящее время тюркские республики не только в составе ОДКБ, но даже в рамках НАТО проводят политику, учитывающую интересы и России. Поэтому «подбрюшный груз» (по выражению великого писателя Александра Солженицына!), т.е. Центральная Азия стала весьма полезным геополитическим ареалом для России.

Конечно, тюркские государства не воюют вместе с Россией в Украине. Этого почти не делает даже Беларусь, которую объединяют союзнические отношения с Россией. Но мы не раз отмечали, без тюркских государств имперские амбиции Москвы были бы совсем уж бессодержательными и беспочвенными.

Конечно, нельзя не заметить, что тюркские государства строят другую геополитическую и геоэкономическую плоскость. Это конечно, в первую очередь, Организация Тюркских Государств, последний саммит которой прошел 11 ноября в весьма плодотворной и рабочей обстановке: да, в этом саммите тюркские республики выразили себя, как реальная и решительная геополитическая единица.

Надо сказать, что пока Москва с терпением относится к интеграционным мотивам своих бывших сателлитов. Плюс, тюркский союз воспримется искренним и действующим геополитическим образованием только тогда, когда члены этой организации в трудные для себя моменты за помощью будут обращаться не к ОДКБ и России, а к Организации Тюркских Государств. Теперь же они предпочитают сложные вопросы для себя решать с Россией, как это недавно сделал Казахстан.

Что же касается умеренных отношений России к процессам тюркской интеграции, тут не последнюю роль играют отношения между Россией и Турцией. В настоящее время, когда все критикуют и осуждают Россию, Турция пытается сотрудничать с ней, старается не принимать какие-то санкции против нее.

Мы тут вовсе не говорим, что это самая верная политика. Нет, война, которую, Россия ведет в Украине, как говорится, не имеет оправданий. Потому что это — открытая агрессия, по другому ее не назовешь.

Но политика нашей братской Анкары в отношении соседней Москвы вовсе не является простой, как говорится, платонической дружбой, нет, Анкара старается как-то сбалансировать свою политику в отношении своих натовских партнеров, в первую очередь, в отношении США. Дело в том, что США и союзники проводят, мягко говоря, неискреннюю политику в отношении Турции. Другие моменты, касающиеся этой политики, пока оставим на стороне, достаточно заметить, что США и союзники поддерживают курдских сепаратистов. Именно по этой причине возникло трение в отношениях Турции с новыми натовскими странами – Финляндией и Швецией, а так разногласия в ближневосточной плоскости давняя проблема между Турцией и США.

Но и тут есть некоторые тонкие нюансы. Дело в том, что отношение России к Турции также идеальным не назовешь. Москва признала вымышленный «армянский геноцид» раньше Вашингтона. Плюс, отношения России с курдами имеют давнюю историю. Да, после падения СССР курдские сепаратисты сменили своих хозяев. До этого они были радикально левым политическим вектором, и в основном поддерживались СССР.

Даже такие бывшие лидеры курдских сепаратистов, как Талабани и Барзани в свое время были кремлевскими кадрами.

Теперь курдских сепаратистов марксистами не назовешь, но они придерживаются лево-центристских позиций, и именно поэтому некоторые левые европейские партии продолжают поддерживать их…

Одним словом, ситуация не простая, но отношения между Турцией и Россией пока что умеренные. Тут не стоит забывать о заслугах нынешней российской власти. Заметим, что президент Владимир Путин является первым главой государства России, посетившим Турцию, причем не один раз. Приходится еще раз подчеркивать, что все это придает умеренный тон отношениям между Москвой и Анкарой.

Конечно, русские стараются пристально следить за процессами в тюркской плоскости. Так было до и после 11 ноября. Тут приходится отметить еще одну деталь. Такие союзы, как Лига Арабских Государств и Организация Тюркских Государств придают кое-какую поддержку «славянофильским» идеям России, ее стремлениям создать славянский союз. Любая идея, уже имеющая соответствующие аналоги воспринимается с меньшим трением…