Год — немалый срок, но часто политические процессы не размещаются в рамках одного года. В этом отношении акции протеста в Иране, которые продолжаются уже четыре месяца, вовсе не исключение. Да, несмотря на интенсивные и продолжительные попытки, обществу не удалось решить судьбу иранского теократического режима. Мало того, часть политических наблюдателей считают, что муллократия оставила позади опасный для себя рубеж и больше не опасается протестов различных слоев общества.

В самом начале процесса мы уже отмечали этот сценарий. Дело в том, что есть так называемый сирийский прецедент. Несмотря на то, что вся страна превратилась в руины, несколько лет продолжалась жестокая гражданская война, Башар Асад все равно, не подал в отставку и продолжал воевать с собственным народом.

Конечно, тут есть одна существенная деталь: Асада фактически спасла путиновская Россия. Поэтому, несмотря на то, что в настоящее время Кремль занят войной в Украине, вряд ли он отдаст Иран, как говорится, на «растерзание» различных государств и их геополитических союзов. Конечно, этого не будет. Надо заметить, что Тегеран неслучайно на днях стал членом Шанхайской Организации Сотрудничества. Это можно считать весьма важным шагом в процессе сближения двух государств, плюс, существенным моментом в отношениях Тегерана и Пекина.

Но тут нам необходимо отметить еще одну очень важную политическую деталь: Иран, хоть и довольно медленно, но все-таки продолжает продвигаться в направлении получения ядерного оружия. А это является весьма важным рубежом: позволят ли США и Израиль Ирану стать ядерным государством? Не думается. Тут стоить отметить еще пару важных моментов.

Во-первых, некоторые политические аналитики считают, что ядерное оружие в реальном плане государствам фактически ничего не дает, т.к. пока никто не решился применить его в различных локальных войнах. Тут есть доля истины. Но ядерное оружие есть сдерживающий фактор. Плюс, если такое государство, как Россия, в ходе украинской войны часто склоняет название ядерного оружия, это значит, что ядерная война вовсе не военная абстракция. Есть ли гарантия, что Иран не поступит подобным образом? Ведь Тегеран открыто говорит о том, что намерен уничтожить Израиль!

Во-вторых, благодаря ядерному оружию некоторые страны, особенно, режимы-изгои, приобрели неприкосновенность. Примером может служить Северная Корея. Разве мог бы этот режим просуществовать без ядерного оружия? К этому стремится и Тегеран. Но иранское духовенство забывает одно: ядерное оружие против собственного народа не применишь…

Но нам также кажется, что, если в девяностые годы прошлого века Украину не лишили бы ядерного оружия, ракет различных дальностей, Москва не решилась бы начать войну против Киева. Но каким образом тогда поступил Запад? Они, заплатив пару миллиардов долларов, изъяли у Киева не только ядерное оружие, даже, как уже заметили чуть выше, ракеты различных дальностей поражения. Плюс, Украину не приняли в НАТО. В настоящее время Киев старается получить необходимое вооружение и боеприпасы у США и Европы. Да, страны Запада поставляют Украине необходимое оружие, но селективно и с оговорками. Так как, только месяц тому назад американцы заявили, что полученные вооружения Украина может применить по-своему усмотрению, даже против территории России. Поэтому все надеются, что США не повторит эти ошибки в иранской плоскости, не позволит этой стране получить вожделенное ядерное оружие.

А как предвидится финал иранского процесса? Со временем требования протестующей массы конкретизируются, они получают более точный адрес. Люди требуют отставки духовного лидера страны, разрушают памятники лидеров теократического режима, жгут их портреты. Но, как уже заметили, муллократия также не уступает, не обещает провести хоть какие-то реформы. И это вовсе неслучайно: если страна пойдет в направлении светского государства, это будет означать конец теократического режима.

Поэтому правящая политическая элита не уступает. Да, самые различные политические наблюдатели, в том числе, протестующие люди заявляют, что Иран больше не будет прежним, он обязательно изменится. Но признаков этого процесса пока никто не видит. Несмотря на то, что уже идет четвертый месяц протестов, муллократия продолжает свои репрессии, не намеревается отступать даже шагу назад. Поэтому Иран идет в очередной год с большим грузом. Продолжаются не только акции протеста, но и жестокие репрессии режима. По этой причине, этот год обещает стать решающим в иранском плане. Как говорится, посмотрим, как завершится очередная попытка иранского общества в направлении борьбы за свободы…