Пеп Гвардиола ответил на вопрос о возвращении в «Барселону».

«Ничто не сравнится с «Барселоной». Если бы я чувствовал, что необходим там, то вернулся бы, но это не так. После моего ухода команда продолжает побеждать.

Если нам будет суждено встретиться снова, то это случится, но форсировать ничего не нужно», – сказал тренер, недавно продливший контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года.

Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. За этот период клуб взял 14 трофеев, в том числе дважды выиграл Лигу чемпионов и трижды победил в Ла Лиге. (sports.ru)