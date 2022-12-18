Если президент России Владимир Путин захочет применить ядерное оружие — он его применит, несмотря на то, какие шаги будет делать Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

«Если Путин решил в какой-то момент применять ядерное оружие, это не зависит от того, хочет Зеленский забрать назад наш Крым, хочет общество уехать к себе на море», — сказал президент.

Он подчеркнул, что здесь вопрос не в море. Это не связано с шагами Украины.

«Путин, если хочет применить ядерное оружие — он его применит. Так же, как он обещал [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, [бывшему канцлеру ФРГ] Анджела Меркель, что не будет полномасштабного вторжения в Украину, передайте Зеленскому, США, я (Путин — ред.) просто хочу, чтобы мы договорились о Донбассе и т.д. Просто нельзя верить людям, которые что-то говорят, а действуют так, как решили лично они», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что «Путин — это не тот человек, который прямо что-то делает». «Он действует так, как выгодно ему», — добавил глава украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что использование любого оружия зависит только от прочности объединения Украины с Европой, США и всем миром. По мнению президента, когда российские власти будут видеть эту прочность, он не будут применять ядерное оружие, несмотря на то, куда уйдет Украина.

«А если мир ослабит поддержку Украины, он (президент РФ – примеч. ред) будет использовать любое оружие», — добавил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что ведет переговоры с лидером США Джо Байденом о передаче Украине систем ПВО Patriot.

Зеленский отметил, что в настоящее время Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, поэтому ведутся постоянные переговоры с партнерами. В частности, с Францией, Италией и США. Президент отметил, что лично занимается вопросом передачи систем Patriot.

«Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно… Для меня это важно — это мои личные отношения с президентом Байденом», — сказал он.

Зеленский отметил, что «с большим позитивом смотрит на этот вопрос».