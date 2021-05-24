Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие, для этого может потребоваться принятие смелых и независимых от США решений, заявил в понедельник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии вручения премий премьера агентам внешней разведки «Моссад».

«Государство Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. Я очень ценю нашего друга США, который поддерживает нас на протяжении многих лет. Это часть нашей национальной безопасности. Но может возникнуть ситуация, когда наша высокая цель — гарантия того, что аятоллы не прервут тысячелетнее существование еврейского народа — потребует от нас принятия смелых и независимых решений», — распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

«Для того, чтобы «Моссад» и Государство Израиль продолжали идти по пути достижений, необходимо гарантировать безопасность Израиля. Первостепенная задача каждого из вас — не дать Ирану получить ядерный арсенал. Это — высшая миссия», — сказал Нетаньяху, обращаясь к офицерам внешней разведки. «В любом случае, с соглашением [по иранской ядерной программе] или без соглашения, сделаем все, чтобы Иран не получил ядерный потенциал, потому что речь идет о нашей жизни, это ваша первостепенная задача», — продолжил он. (ТАСС)