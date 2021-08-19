Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева касательно нормализации отношений с Арменией всегда вызывают резонанс в Ереване. В этот раз призыв Ильхама Алиева о том, чтобы все азербайджанские населенные пункты, расположенные на территории нынешней Армении, должны называться своими настоящими именами, решил прокомментировать заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Эдвард Асрян.

«Президент Азербайджана может заявлять, что он хочет, но это не соответствует действительности. Это искаженная история, информация, которая для нас не является основанием», — по-солдафонски заявил Асрян, так и не поняв суть слов Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана указал на то, что на территории нынешней Армении издревле проживали азербайджанцы, что подтверждают исторические названия населенных пунктов и местностей. Однако в Армении под этим призывом усмотрели территориальные претензии Азербайджана. Хотя ранее, в апреле текущего года Ильхам Алиев отмечал, что Азербайджан не предъявляет территориальных претензий к Армении. «Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению», — сказал Ильхам Алиев на конференции в Баку «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

Несмотря на это в Армении в словах лидера Азербайджана усматривают иной смысл. В больной фантазии Асряна это намерение Азербайджана захватить территорию Армении. В этой связи Асрян отмечает, что заявления Ильхама Алиева лишь усиливают бдительность армянской армии, готовой реагировать на все «провокационные действия ВС Азербайджана».

Иного от заместителя начальника Генерального штаба ВС Армении ждать и не приходится. Еще в мае текущего года Асрян стал посмешищем в глазах армянской аудитории из-за факта пленения азербайджанскими военнослужащими шестерых армянских солдат на кяльбаджарском участке границы, пытавшихся заминировать пути снабжения. Тогда Асрян в течение пары часов выдвинул аж четыре версии произошедшего, опровергнув не только самого себя, но и премьера Никола Пашиняна. «Однако противник с помощью разведывательных средств вовремя заметил армянское продвижение и случилось то, что случилось», – оправдывался тогда Асрян, пытаясь представить армянских диверсантов в качестве солдат, посланных с приказом возводить новое укрепление, да еще и без табельного оружия.

Вот и сейчас у Асряна «случилось то, что случилось». Не поняв смысл слов Ильхама Алиева, он заявляет о бдительности армянской армии. Той самой, которая позорно проиграла в 44-дневной войне. Согласно армянским СМИ, находящиеся на границе с Азербайджаном воинские подразделения лишены продовольствия и прочего снабжения. Армянские солдаты ночуют в палатках. И как тут им усиливать бдительность? Неужто ответом Асряна на этот вопрос станет его коронная фраза — «случилось то, что случилось»?