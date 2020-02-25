Что не понравилось азербайджанскому актеру на съемочной площадке сериала «Магомаев»?

Киноманы многих стран в ожидании долгожданной премьеры – российский Первый канал начинает показ сериала о легендарном азербайджанском исполнителе, кумире миллионов – Муслиме Магомаеве.

На днях вышел трейлер сериала, однако дата старта показа пока что не разглашается. Таким образом создатели сериала пытаются до последнего момента сохранить интригу. Ведущие порталы и СМИ наперебой раскрывают интересные подробности нового проекта, а телегид «Вокруг ТВ» причислил сериал о Муслиме Магомаеве к рейтингу самых ожидаемых сериалов 2020 года.

Сюжет фильма построен на истории успеха и любви легенды советской эстрады, уникального азербайджанского певца. Конец 60-х, разгар брежневской эпохи. Во время записи концертной программы артист знакомится с оперной певицей Тамарой Синявской. Между молодыми людьми пробегает искра, которая становится началом большой любви. Но Тамара замужем, а Муслим не свободен… Однако у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит влюбленных, но на этот раз в Париже…

«Помню, как снимали сцену, когда автомобиль с Муслимом Магомаевым атаковали фанатки. Очень эмоциональный эпизод: девушки раскачивают машину, бросаются на капот, а Муслим даже не смотрит в их сторону, не обращает на них никакого внимания. Он влюблен, и перед глазами у него одна единственная девушка — любовь всей его жизни Тамара Синявская», — рассказывает # известный азербайджанский актер Ярослав Трифонов.

Он также принял участие в съемках сериала, исполнив роль артиста Большого театра, приехавшего с Магомаевым на гастроли в Париж.

«Жду от фильма фурора. Уверен, что сериал зрителям понравится. Даже через экран будет ощущаться аромат той эпохи. Это было время нашего величайшего соотечественника – Муслима Магомаева», — говорит актер.

Вспоминая съемки, Ярослав Трифонов отмечает, что работа была колоссальная:

«Съемки проходили в бешеном ритме, работали практически круглосуточно. Российская команда работает очень слаженно, четко профессионально. Единственное, немного обидно за то, что азербайджанским актерам в таких проектах практически всегда достается либо второй план, либо эпизодические роли, хотя у нас очень много талантливых актеров».

При этом азербайджанский актер считает, что Милош Бикович, воплотивший на экране Муслима Магомаева, блестяще справился со своей задачей:

«Образ в его исполнении получился просто идеальным. Пластика, мимика, походка, жесты, взгляды – создавалось впечатление, что перед тобой живой Муслим. Все внимание на съемочной площадке было приковано к Милошу. Безусловно, он очень постарался. Сыграть великого Муслима Магомаева не каждому дано…».

Не обошлось и без курьезов.

Так, азербайджанский актер обратил внимание на один эпизод, который, как он справедливо отметил, «никогда не мог бы произойти в реальной жизни»:

«Снимали в ресторане, куда труппа Большого театра приехала праздновать после концерта якобы в Париже. Входит в зал Муслим, и какой-то старичок вскакивает, уступая ему свое место за столом. Такого никогда не могло бы произойти в реальной жизни с Муслимом Магомаевым, он бы ни за что не сел на это место! Мне эта сцена крайне не понравилась, и я сказал об этом режиссеру. Не знаю, осталась ли она в фильме, или ее вырезали, но сказать об этом я считал своим долгом», — заявил Трифонов.

Съемки сериала «Магомаев» стартовали в Баку и продолжились в Москве. Режиссером выступил Олег Асадулин. Главные роли в сериале исполнили Ирина Антоненко, Мария Шалаева, Алена Ивченко, Светлана Устинова, Никита Тарасов, Мария Козакова, Анастасия Попова и др. На роль легендарного исполнителя Муслима Магомаева в сериале рассматривалось несколько талантливых актеров из разных стран бывшего СССР. В итоге выбор пал на Милоша Биковича, чью кандидатуру поддержала Тамара Синявская.

Биографическая драма будет состоять из 8 серий хронометражем 45 минут каждая.