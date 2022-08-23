Немецкое издание Welt am Sonntag сообщает, что президент Турции Тайип Эрдоган может провести выборы досрочно — уже осенью текущего года. Вопреки тому, что ранее глава Минюста Турции Бекир Боздаг сообщил о том, что выборы президента страны состоятся 18 июня 2023 года, данная новость может полностью оправдаться.

Экономическая ситуация в Турции, как и во всем мире, ухудшается с каждым днем, несмотря на всю виртуозность Эрдогана как политика, который может держать баланс между Россией и Украиной будучи натовской страной, выбивая для Турции экономические преференции и от Москвы, и от Киева, который поддерживает Запад.

В Сочи Эрдоган подписал выгодные энергетические контракты, а также заручился инвестициями из России. Более того, Турция сейчас одна из лидирующих стран, которая занимается параллельным экспортом в Россию.

Во Львове он подписал соглашение, согласно которому турецкие кампании будут строить критическую инфраструктуру в Украине. К примеру, 25 миллионов, которые выделил ЕС, пойдут на строительство моста между Бучой и Ирпенем. Ранее в Стамбуле Эрдоган гарантировал вывоз украинского зерна и продовольствия по преференциальным ценам для своей страны.

Словом, Эрдоган – главный бенефициар этого конфликта на сегодня. И это все еще без учета того, что турецкая продукция заполонила российский рынок.

Тем не менее, инфляция в Турции достигает по разным оценкам почти 100%, что сильно давит на рейтинг правительства и, собственно, самого президента Эрдогана. Если учесть, что через год ситуация в экономике страны может ухудшиться, то досрочные выборы — это вполне реальное развитие ситуации.

По всем канонам политологии и логики развития, Эрдоган в 2023 году должен проиграть выборы, однако фактор курьезности Эрдогана никто не отменял, и перед выборами он может поднять свой рейтинг разными политическими маневрами, к примеру, военной операцией в Сирии, или еще чем-то в этом роде.

Но полагаться на удачу Эрдогану слишком рискованно, и потому досрочные выборы — это вполне реальный исход. Однако, выборы и смена правительства — отнюдь не панацея от внутриполитических и экономических проблем. Наоборот, на какой-то момент это даже усугубление проблем.

Любая политическая сила, которая победит Эрдогана, будет коалиционной. Единовластия, как сейчас, ожидать не придется, а потому есть все предпосылки политического раздрая, и, как следствие, внутриполитического кризиса со всеми вытекающими экономическими проблемами, что уже не раз наблюдалось в истории Турции. Последний раз в начале нулевых, именно тогда на фоне всех проблем на политической арене Турции и появился Эрдоган.

Как показывают последние социологические опросы, сейчас за длительное время впервые у Эрдогана наблюдается рост рейтинга. 44,4% респондентов в опросе компании Metropoll заявили, что «одобряют» работу турецкого президента, в то время как доля тех, кто не одобряет составила — 47,3%. И все это — результаты политики украинского кризиса и блокировки входа Финляндии и Швеции в НАТО.

Главными соперниками турецкого президента называют главу основной оппозиционной партии НРП Кемаля Кылычдароглу и двух мэров от этой партии Мансура Яваша (Анкара) и Экрема Имамоглу (Стамбул). И хотя Имамоглу многие считают фаворитом, Яваш вызывает больше доверия, а Кылычдароглу и вовсе не популярен.

Тут также стоит учесть объединённую оппозиционную коалицию: шесть партий НРП (Кылычдароглу), «Хорошая партия» (Акшенер), «Партия будущего» (Давутоглу), Deva (Бабаджан), Saadet (Карамоллаоглу) и «Демократическая партия» — которые, будучи разных политических взглядов, объединились с единственной целью – победить Эрдогана. Все они серьезно подходят к вопросу, обещают вернуть парламентскую систему правления и имеют все шансы на победу.

Эрдоган — опытный политик, который знает, когда ему проводить выборы, что нужно сделать для того, чтобы победить, и когда приходит время, он работает на результат. Однако, он должен найти способ, как вывести страну из экономического кризиса.