Что, где, когда: обзор лучших онлайн эфиров и концертов с участием звезд

Пандемия, всемирный карантин и домашняя изоляция людей – не повод оставаться без культурного досуга. Андреа Бочелли дал концерт в пустом Миланском соборе, пианист Игорь Левит играл Бетховена в пустой резиденции президента Германии, Денис Мацуев — в пустом зале Московской филармонии, а звезды российской эстрады исполнили свои хиты в пустом зале на сцене Большого театра России.

Азербайджанские звезды не отстают от своих зарубежных коллег и также поют для любимой публики из своих домов.

# предлагает обзор предстоящих концертов и онлайн – бесед с участием популярных исполнителей и медийных персон.

17 апреля в 22:00 известный азербайджанский кеманчист Имамйар Гасанов выйдет прямой эфир из Калифорнии. Концерт организован в рамках проекта Главного управления культуры города Баку. Присоединиться к эфиру можно на странице управления в соцсети Инстаграм — bakimedeniyyetidaresi.

18 апреля в 22:00 на этой же странице можно будет посмотреть концерт заслуженной артистки Азербайджана Айбениз Гашимовой.

19 апреля свой концерт из дома устроит народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева. Эфир начнется в 20:00. В тот же день концерт даст еще одна популярная исполнительница — Нармин Каримбекова. Ее выступление начнется в 22:00.

20 апреля зрителей порадует певец Эльвин Абдуллаев, который выйдет в эфир в 21:00.

Помимо этого, сегодня вечером, 22.00, состоится очередной прямой эфир на странице участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде, который пригласил в свою импровизированную студию актрису Яну Никитину, певицу Зульфию Ханбабаеву и режиссера театра и кино Кямрана Шахмардана. Гости будут общаться друг с другом и отвечать на вопросы виртуальной аудитории.

Бакинский книжный центр в рамках нового проекта AzTV #Evdəqal открыл рубрику «Evdə qal — kitab oxu» («Оставайся дома — читай книги»). В прямом эфире из Бакинского Книжного Центра поэт, писатель Ильгар Фахми рассказывает об интересных книгах, литературных новинках, делится своими рекомендациями. Эфир – ежедневный, по будням, с 17.00 до 19.00.

Также на странице Бакинского книжного центра в соцсетях 18 апреля в 20:00 состоится очередная онлайн – беседа в рамках проекта #thebookofAzerbaijan,«Ордан-Бурдан», ведущим которой является ивзестный блогер и фотограф Орхан Асланов. Гостем передачи на этот раз станет Бахрам Багирзаде. По традиции он расскажет увлекательные истории и ответит на вопросы участников эфира. Данный проект, инициирован Фондом Гейдара Алиева и является отличной возможностью провести время с пользой и узнать много интересного о нашей стране, не выходя из дома. Авторы лучших вопросов награждаются призами. Победителей объявляют во время эфира.

Телеканал «Mədəniyyət» («Культура») в рамках проекта Министерства культуры «Bizi birləşdirən mədəniyyət» объявил Неделю Кара Караева и Фикрета Амирова. Всю неделю в рамках проекта на телеканале звучит музыка величайших азербайджанских композиторов в исполнении известных коллективов и музыкантов.