TikTok внедряет новые правила, регламентирующие монетизацию прямых трансляций, а также образовательные ресурсы, которые помогут стримерам создавать безопасные и позитивные прямые эфиры, сообщает #.

С 23 мая 2024 года с целью улучшения пользовательского опыта на платформе TikTok начали действовать новые Правила монетизации прямых трансляций, а также появятся дополнительные образовательные ресурсы. Согласно этим правилам, в некоторых случаях стримеры не смогут получать вознаграждение во время прямых эфиров TikTok LIVE, например, если их контент будет низкого качества или неоригинальный. В то время как многие авторы уже соблюдают данные правила, TikTok начнет уведомлять тех, кто их нарушает, предупреждая о возможном ограничении доступа к функциям монетизации. При этом основные стандарты допустимого контента в TikTok, включая прямые трансляции, будут по-прежнему определяться Правилами сообщества и Пользовательским соглашением TikTok.

TikTok также совершенствует подход к доступу новых стримеров к прямым трансляциям. Платформа уже предъявляет к стримерам одни из самых строгих требований в отрасли: чтобы иметь возможность делать эфиры, авторам должно быть не менее 18 лет, а их аккаунты должны соответствовать дополнительным критериям. Теперь стримеры, недавно начавшие вести эфиры в TikTok, будут получать доступ к функциям монетизации постепенно, чтобы у них было достаточно времени на изучение правил платформы. Такой шаг будет способствовать повышению заинтересованности креаторов в изучении правил проведения прямых эфиров. Чтобы помочь им в этом, TikTok также запускает новый ресурс, Центр безопасности прямых трансляций, а также обновляет встроенный в приложение образовательный центр LIVE, где креаторы смогут просматривать информацию о нарушении правил, а также образовательный контент.

«Мы уверены, что эти обновления помогут обеспечить более позитивный и безопасный опыт прямых трансляций как для стримеров, так и для зрителей эфиров. Подавляющее большинство стримеров уже соблюдают наши правила безопасности и рекомендации по монетизации, и мы продолжим совершенствовать наши ресурсы, инструменты и процессы модерации прямых эфиров в TikTok», – комментируют в TikTok.

Эти обновления являются частью постоянных инвестиций TikTok в усиление безопасности прямых эфиров и поддержку качества контента. Более 40.000 человек по всему миру, а также самые инновационные технологии задействованы в работе по обеспечению безопасности пользователей, включая специальные команды и модели мониторинга прямых эфиров. TikTok предлагает более 10 инструментов безопасности специально для стримеров, а также функции, которые помогают зрителям персонализировать просмотр трансляций.