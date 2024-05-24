TikTok перестанет рекомендовать пользователям аккаунты государственных изданий, телеканалов и других СМИ.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, размещенном в социальных сетях.

Компания утверждает, что данная мера направлена на предотвращение попыток подобного типа аккаунтов охватить более широкие слои населения по конкретным темам.

Утверждается, что социальная сеть будет работать с независимыми внешними экспертами для того, чтобы они проводили оценки аккаунтов государственных СМИ. После этого администраторы TikTok будут маркировать их контент, в том числе рекламу.

До этого стало известно, что компания TikTok планирует на этой неделе сократить значительное количество сотрудников в отделах маркетинга и эксплуатации, ссылаясь на заявление внутренних источников компании.