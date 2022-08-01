Своевременность принятого решения является гарантией успеха. И в спорте, и бизнесе, и в большой политике. Соответственно, промедление с принятием важного решения увеличивает риск провала любого, даже самого перспективного проекта. Тем более, когда речь идет о том, что таит себе опасность для всего мира. И в этом смысле действия США, которые претендуют на мировую гегемонию, крайне медлительны, несвоевременны, а потому и неэффективны.

На прошлой неделе американский Сенат единогласно принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Формально резолюция Сената является рекомендацией. На данный момент в списке спонсоров терроризма находятся четыре страны: Северная Корея, Сирия, Куба и Иран. Право выносить решения по этому вопросу принадлежит госсекретарю.

Однако в Палату представителей был внесен законопроект, который в случае его принятия обяжет администрацию Байдена признать Россию страной-спонсором терроризма. Как отмечают наблюдатели, требование признать Россию пособником терроризма поддерживают представители обеих партий, однако до сих пор оно наталкивалось на противодействие со стороны администрации. Несколько ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Блинкена, что если он не объявит Россию государством-спонсором терроризма, это сделает Конгресс.

И что вы думаете? Госсекретарь США Энтони Блинкен не готов принять решение о признании России государством-спонсором терроризма несмотря на требование Конгресса, пишет газета The New York Times. Издание утверждает, что глава Госдепартамента опасается, что это приведет к негативным последствиям. В частности, тогда придется вводить санкции против некоторых союзников США, поддерживающих деловые отношения с Россией, а также это еще больше осложнит дипломатические связи с РФ, которые и так находятся на минимальном уровне.

Слышать все это, мягко говоря, удивительно. Ведь в США прекрасно отдавали себе отчет в том, каковы цели России в отношении Украины. «Больше не должно быть никаких сомнений в том, что Россия намерена демонтировать Украину «и полностью убрать ее с карты мира», с таким заявлением выступила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

По словам американского дипломата, США наблюдают растущие признаки того, что Россия готовит почву для попытки аннексии всех восточноукраинских областей — Донецкой и Луганской, а также южной Херсонской и Запорожской областей, в том числе путем назначения «незаконных доверенных лиц в районах, удерживаемых Россией, с целью проведения фиктивных референдумов или указа о присоединении к России».

Неужели все это не является основанием для признания России государством- спонсором терроризма?! Геноцид украинцев в Буче, Ирпене, Вышгороде, полностью уничтоженный Мариуполь, продолжающиеся варварские бомбежки Днепра, Николаева, Одессы- все это не основания для принятия госсекретарем давно уже перезревшего решения?! А ведь едва ли не каждый день войны приносит новые аргументы в пользу принятия этого решения.

По утверждению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, в результате ракетного удара по следственному изолятору в районе Еленовки в Донецкой области Украины погибли 40, ранения получили 75 военнопленных украинцев, в числе которых были «азовцы». По его словам, удар был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS.

Уже доказано, что это очередная примитивная и циничная ложь. Журналист и корреспондент Politico Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки Maxar, показывающие колонию в Еленовке Донецкой области до и после убийства украинских пленных. Об этом Миллер сообщил в Twitter. «Новые фотоснимки Еленовской тюрьмы, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время атаки, которую, по словам Киева – и предварительные данные об этом свидетельствуют, – осуществили российские войска», — написал Миллер.

В полку «Азов» расценили произошедшее в Еленовке как акт публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности. Об этом заявил майор Никита Надточий, временно исполняющий обязанности командира «Азова». Международное разведывательное сообщество InformNapalm, проанализировав атаку на пленных, пришло к выводу, что это была не атака с РСЗО типа HIMARS или любая другая. Они объясняют, что в результате «ракетного удара» не вылетел ни один кирпич, кровати не сдвинулись ни на сантиметр.

Также они пишут, что тела не были бы обгоревшими после атаки ракетой – они не были бы целыми. Расследователи считают, что это была термобарическая бомба, то есть ими просто обстреляли здание из окон, заблокировав все выходы. Украинская сторона уверена, что был термобарический взрыв изнутри. И то, что российская сторона, отказала Международному Красному Кресту в доступе на место взрыва в колонии в Еленовке, лишь доказывает все это.

Увы, это еще не все. Украинский миллионер и владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский погиб во время ночных обстрелов Николаева 31 июля 2022 года. О смерти предпринимателя сообщили местные СМИ, а в местных пабликах появилось даже видео разрушенного дома, где предположительно погиб предприниматель и его жена. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не считает гибель Алексея Вадатурского случайностью. Подоляк назвал это событие хорошо продуманным и организованным умышленным убийством.

По словам Подоляка, Алексей Вадатурский был одним из значимых людей в аграрной отрасли Украины, ключевым человеком и одним из основных работодателей в Николаевской области. Советник главы Офиса президента считает, что российская ракета была нацелена специально не просто на дом Вадатурского, а конкретно на его спальню. «Нет никаких сомнений в том, что Вадатурский был целью ракетного удара и было точное наведение на его дом», — пишет Подоляк. По его словам, подобный точечный ракетный удар привел к смерти человека, имеющего прямое отношение к украинскому зерну.

И что вы думаете? Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая не только ни слова не скажет, но и дыхнуть не сможет без согласия кураторов из Кремля, в свойственной ей циничной и наглой манере прокомментировала ракетный удар по дому владельца аграрной компании «Нибулон» Алексея Вадатурского. Она не стала скрывать, что удар был нанесен умышленно. В своем Telegram-канале она заявила, что погибшего украинца можно «вычеркивать» из санкционных списков РФ.

«Вот это и есть денацификация в действии», – цинично прокомментировала она умышленное убийство Вадатурского. То есть, имел место не только теракт, но и бравирование им со стороны глашатая воли и планов Кремля, со стороны самой обильно финансируемой пропагандистки России. И глядя на все это во всю ширь и высь встает вопрос- какие еще преступления должна совершить Россия, чтобы госсекретарь США Блинкен согласился назвать ее спонсором терроризма?!