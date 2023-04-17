Цены на лекарства в нашей стране кратно выше, если сравнивать с соседними странами, откуда они преимущественно импортируются. Проблема эта не нова – о высокой стоимости лекарственных препаратов в местных аптеках население говорит не первый год. Эту тему неоднократно поднимают и депутаты Милли Меджлиса.

Еще под занавес марта о кратной разнице между ценами в Азербайджане по сравнению с сопредельными странами заговорил депутат Рашад Махмудов на заседании Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению. Он сообщил, что ценники на лекарствах в республики выше втрое – вчетверо. Кроме этого, по его словам, в местных аптеках сложно найти необходимые лекарства, потому что они то и дело исчезают из аптечной сети.

Народные избранники неоднократно поднимали этот вопрос, и на то есть веские основания. Ведь дорогие лекарства существенно бьют по бюджету наших семей. Но дело даже не в высоких ценах, жалуются граждане:

— Уже год из наших аптек периодически исчезает препарат Tanakan, — рассказала в беседе с нами пожилая гражданка Фирангиз Ахмедова. – Это лекарство мне назначает врач для мозгового кровоснабжения. Стоит оно недорого – около шести манатов за упаковку, но найти его порой очень сложно. Препарат то и дело исчезает, в депо его нет, поэтому найти лекарство в центральных аптеках невозможно. Периодически всей семьей пускаемся на его поиски. Хорошо, что дочка отыскала одну упаковку в удаленной аптеке – там это лекарство осталось по счастливой случайности, потому что покупателей меньше и не успевают все разобрать.

В охоте за постоянно исчезающими препаратами люди идут на различные ухищрения. Самое распространенное – жители центральных районов столицы начинают свои поиски с удаленных аптек на периферии, потому что там меньше покупателей и получается найти нужное лекарство. Впрочем, иные столичные аптеки, обычно центральные, предлагают собственную опцию по такому поиску.

По словам столичного жителя Исмаила Рагимова, иногда крупные аптеки принимают заказы и нужный препарат могут доставить из любой точки страны, где он еще сохранился в продаже:

— Поэтому, считаю, лучше обращаться в такие аптечные сети – они сами найдут нужное лекарство, если оно еще есть в продаже. А если нет, то приходится выходить на знакомых, выезжающих за границу.

Кстати сказать, закрытые сухопутные границы мешают не только развитию туризма, как это обычно преподносят местные СМИ. В сложной ситуации оказались люди, которые нуждаются в «исчезающих видах» лекарств:

— Уже многие годы периодически пропадает из наших аптек препарат Betoptic, — делится с нами женщина, страдающая глаукомой. – Раньше, когда границы были еще открыты, заказывала его выезжающим отсюда знакомым или приезжающим родственникам. Теперь же из-за закрытых путей родные и близкие приезжают реже, а значит, уменьшаются мои шансы отыскать нужное лекарство.

К сожалению, проблема эта не нова, граждане уже многие годы жалуются на пропадающие лекарства и растущие цены, а воз, как говорится, и ныне там… Судя по заявлению депутата Милли Меджлиса Вугара Байрамова, на недавнем заседании парламента народные избранники обсудили поправки в закон «О лекарственных средствах»:

— Я лично поднял там вопросы, касающиеся подорожания импорта лекарственных средств, высоких цен и пр., — сообщил В. Байрамов. – Импорт лекарств в нашу страну дорожает с каждым годом. Например, в прошлом году мы ввезли лекарственных препаратов на 505 млн. долларов. Для сравнения, в позапрошлом году на эти цели было потрачено меньше — 408.7 млн., в 2020 году — 327.2 млн, а в 2019-ом — 261.6 млн долларов. Отсюда видно, что за три года импорт лекарств подорожал двукратно.

По словам депутата, главные причины подорожания – возросший в пандемию спрос, однако после пандемии повышение продолжилось:

— Мы импортируем больше 20 процентов лекарств из Турции. Ежегодно оттуда завозится препаратов на 80 млн долларов. Но цены здесь намного выше, чем в братской стране, поэтому нужно подумать над оптимизацией цен и повышением доступности лекарств. Кроме Турции, лекарства завозятся из Германии, России, Индии и Италии. Так что удешевление – это еще и необходимость стимулировать внутреннее производство, понижать зависимость от импорта. Кроме этого, нужно еще усовершенствовать ценовую политику Тарифного совета, чтобы расширить возможности для предпринимателей и устранять бюрократические препятствия в этой сфере, — считает он.