Член правящей партии Армении выразил желание установить дипотношения с Баку

Председатель комиссии по обороне и национальной безопасности парламента Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян заявил, что Еревану нужно начать диалог и установить дипломатические отношения с Азербайджаном. Об этом пишет «Интерфакс».

Он призвал быть честными и ответственно принять поражение.

«Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было», — сказал Кочарян.

По его словам, установление дипломатических отношений с Азербайджаном «может изменить ожидающиеся перспективы».